El programa Reforç escolar, una eina per generar oportunitats
L’educació juga un paper clau en la lluita contra les desigualtats
Garantir que tots els infants i joves tinguin les mateixes oportunitats de creixement i desenvolupament és un repte que ens interpel·la com a societat. L’educació, com a dret fonamental i eina de transformació social, juga un paper clau en la lluita contra les desigualtats. En aquest context, el programa Reforç escolar de Càritas Andorrana esdevé una resposta concreta i compromesa per acompanyar infants i joves en situació de vulnerabilitat al nostre país.
Aquest servei, actiu des de fa temps i consolidat com una de les línies prioritàries de l’entitat, té com a objectiu promoure l’accés a l’educació i a la formació en igualtat de condicions, més enllà de l’espai estrictament escolar. S’adreça especialment a famílies que viuen situacions socioeconòmiques complexes i busca reforçar les capacitats dels infants a través del suport educatiu, l’activitat física, el lleure i la socialització.
A través d’aquest programa, Càritas no tan sols acompanya en els deures escolars, sinó que fomenta el creixement integral de l’infant, la seva autoestima, la confiança i la participació activa en la comunitat. La iniciativa té com a fil conductor el que inspira tota l’acció de Càritas: mirar la persona en la seva globalitat i contribuir a la seva dignitat i autonomia.
Càritas no tan sols acompanya en els deures escolars
Reforç escolar s’emmarca dins d’un conjunt d’accions que l’entitat desenvolupa a Andorra per atendre les necessitats bàsiques de moltes famílies, com ara l’alimentació, la salut, el suport emocional o l’accés a drets bàsics. Per fer-ho possible, Càritas compta amb un equip de tècnics, voluntaris i col·laboradors que, dia rere dia, fan realitat l’esperit del seu lema: Ajuda’ns a ajudar.
Tal com assenyalava el papa Francesc, “educar és sempre un acte d’esperança”. I és precisament aquesta esperança la que mou iniciatives com el programa Reforç escolar de Càritas Andorrana: l’esperança que cada infant, sigui quina sigui la seva situació, tingui accés a les mateixes oportunitats per créixer, aprendre i construir el seu futur. En un món ple de desigualtats i ritmes accelerats, aquest programa proposa l’acompanyament individualitzat, la socialització i el creixement humà, fomentant el desenvolupament integral de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat al nostre país.
Per a més informació o per sol·licitar suport, podeu contactar amb Càritas Andorrana al telèfon 806 111. L’equip està a la vostra disposició per escoltar i oferir respostes a les necessitats que es presentin.