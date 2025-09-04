Anna M. Villas Balasch

Presidenta de Càritas Andorrana

El programa Reforç escolar, una eina per generar oportunitats

L’educació juga un paper clau en la lluita contra les desigualtats

Garantir que tots els infants i joves tinguin les mateixes oportunitats de creixement i desenvolupament és un repte que ens interpel·la com a societat. L’educació, com a dret fonamental i eina de transformació social, juga un paper clau en la lluita contra les desigualtats. En aquest context, el programa Reforç escolar de Càritas Andorrana esdevé una resposta concreta i compromesa per acompanyar infants i joves en situació de vulnerabilitat al nostre país.

Aquest servei, actiu des de fa temps i consolidat com una de les  línies prioritàries de l’entitat, té com a objectiu promoure l’accés a l’educació i a la formació en igualtat de condicions, més enllà de l’espai estrictament escolar. S’adreça especialment a famílies que viuen situacions socioeconòmiques complexes i busca reforçar les capacitats dels infants a través del suport educatiu, l’activitat física, el lleure i la socialització.

A través d’aquest programa, Càritas no tan sols acompanya en els deures escolars, sinó que fomenta el creixement integral de l’infant, la seva autoestima, la confiança i la participació activa en la comunitat. La iniciativa té com a fil conductor el que inspira tota l’acció de Càritas: mirar la persona en la seva globalitat i contribuir a la seva dignitat i autonomia.

Reforç escolar s’emmarca dins d’un conjunt d’accions que l’entitat desenvolupa a Andorra per atendre les necessitats bàsiques de moltes famílies, com ara l’alimentació, la salut, el suport emocional o l’accés a drets bàsics. Per fer-ho possible, Càritas compta amb un equip de tècnics, voluntaris i col·laboradors que, dia rere dia, fan realitat l’esperit del seu lema: Ajuda’ns a ajudar.

Tal com assenyalava el papa Francesc, “educar és sempre un acte d’esperança”. I és precisament aquesta esperança la que mou iniciatives com el programa Reforç escolar de Càritas Andorrana: l’esperança que cada infant, sigui quina sigui la seva situació, tingui accés a les mateixes oportunitats per créixer, aprendre i construir el seu futur. En un món ple de desigualtats i ritmes accelerats, aquest programa proposa l’acompanyament individualitzat, la socialització i el creixement humà, fomentant el desenvolupament integral de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat al nostre país.

Per a més informació o per sol·licitar suport, podeu contactar amb Càritas Andorrana al telèfon 806 111. L’equip està a la vostra disposició per escoltar i oferir respostes a les necessitats que es presentin.

