El Clípol també arriba a Pal
Que les carreteres es tallin de tant en tant per algun esdeveniment cultural, esportiu o d’altres, a mi, no em pertorba. De fet, és agradable durant unes hores no veure transitar cap vehicle rodat, transforma el paisatge. Això també em passa el dia de Meritxell, un dels pocs dies l’any en què passejar per l’avinguda Meritxell o Carlemany és agradós. Entenc que tancar les carreteres unes hores pot ser molest per a alguns. Cal trencar amb les rutines i planificar-se una mica. A mi, personalment, em molesten més les cues del dia a dia, que van a més que no pas a menys. És cert que el transport públic ha fet un pas endavant els últims anys, però qui en sigui usuari habitual sap que deixa molt a desitjar, especialment, fins que no hi hagi una opció segregada, en què la puntualitat, la connexió entre línies i la freqüència puguin ser una realitat. Fa dies que el govern fa campanyes de promoció de tots els beneficis de tenir la Vuelta a Andorra i una campanya de comunicació i informació de les restriccions de mobilitat per a la població. Talls de carreteres, línies d’autobusos anul·lades en certes franges horàries o parades limitades. Tot publicat a les xarxes socials, Andorra Difusió, el departament de Mobilitat, el servei de Circulació de la Massana, l’oficina de transports, els comuns i el mateix Govern. Fins aquí, tot bé. En totes les comunicacions, però, ni piu del transport parroquial. A Pal, d’això, es deuen pensar que no en tenim. Però dijous, la Vuelta va arribar a Pal, i l’M3 també. Per clarificar si podia utilitzar el bus parroquial o calia treure la bicicleta i intentar, sense gaire esperança, estar a l’alçada de la prova que el meu poble va acullir, he trucat al departament de Mobilitat del Govern d’Andorra. M’han informat que ells del transport parroquial no en saben res. M’han passat amb l’oficina de transports del Govern d’Andorra. Ells, d’això, tampoc en saben res. M’han indicat que truqués al comú de la Massana. Ells tampoc en sabien res. M’han indicat que truqués a la companya concessionària. Molt amablement m’han comunicat que a ells ningú no els havia informat si hi havia servei o no, per tant, ells donarien servei, això sí, segons obertures de carretera i no garantien puntualitat. Per a les línies nacionals, tot ben informat, per a les parroquials, ni piu. Aquest fet es podria considerar anecdòtic, però és un símptoma que el transport públic encara no roda fi. Després d’animar els corredors de la primera etapa de muntanya de la Vuelta 2025 al com del poble, vam anar a la parada d’autobús, a veure, si el Clípol arribava a Pal.