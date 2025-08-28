Cuina local o globa? Amb quin equip jugues?
El passat 23 d’agost va ser un dia trist per a la gastronomia andorrana i, no us enganyaré, també per a mi. Quatre anys després d’obrir les portes a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella, el Gastro Bar Kanvium apagava els fogons de manera definitiva. Sé que no és ni el primer ni serà el darrer projecte gastronòmic que baixa la persiana, però amb el Cristian, el Marcos i tot l’equip m’hi unia un vincle especial: per proximitat, per respecte al que feien i fins i tot per haver compartit cuina en algun esdeveniment.
Potser per això aquest comiat m’ha fet reflexionar. Andorra porta anys treballant per potenciar la seva gastronomia, tant per al client local com per al visitant, i som cada vegada més conscients del valor afegit que aporta una bona oferta de restauració al país. Justament per això no ens podem permetre que tanquin projectes de qualitat, fets amb talent de casa i amb aposta pel producte de temporada i proximitat.
Quan un restaurant com el Kanvium desapareix, perdem més que una proposta gastronòmica: perdem una peça de la nostra identitat com a país. I, al mateix temps, proliferen franquícies de menjar ràpid i precuinat que ens allunyen del que ens fa únics i ens aboquen a la globalització gastronòmica.
M’agradaria que l’adéu del Kanvium servís per despertar consciència i fer entendre la importància de donar suport als restaurants que tenen mirada gastronòmica i no només de negoci, i especialment a aquells que neixen, creixen i resisteixen gràcies al talent d’aquí. Només sumarem valor a la identitat culinària andorrana, com va fer el Kanvium durant 4 anys i pel que van brindar el passat 23 d’agost, quan van apagar els fogons.