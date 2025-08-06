Andorra i l’habitatge
La SAC realitzarà diumenge 17 d’agost la tradicional diada a Prada de Conflent
La Societat Andorrana de Ciències realitzarà diumenge 17 d’agost la tradicional diada especialitzada andorrana en la seva 38a edició, a la Universitat Catalana d’Estiu (57a edició), a Prada del Conflent, entorn del tema Andorra i l’habitatge.
Amb una economia totalment oberta i dependent de l’exterior, Andorra està entrant plenament en la globalització en aquest primer quart de segle XXI, després d’un període de progressiva entrada durant la segona meitat del segle XX.
Amb els avantatges i desavantatges que això comporta, i en definitiva i sobretot amb els reptes que planteja aquest canvi, que ens supera i que és un fenomen mundial.
I al qual ens hem d’adaptar si volem poder resoldre els problemes que el món té avui plantejats, entre els quals el de l’accés a l’habitatge en les societats actuals.
I més que adaptar, entendre i saber evolucionar dins de la globalització, retrobant els equilibris necessaris i la sostenibilitat suficient.
Entendre i conèixer els factors causals del problema de l’habitatge, concretar-ne les necessitats i determinar les solucions més convenients i adaptades al país, és un dels reptes actuals de la societat, concretament també de l’andorrana, que no pot enfocar-se avui aïlladament del seu entorn europeu i pirinenc.
El problema de l’accés a l’habitatge al país és un tema creixent, també incrementat per l’augment de població. Hi reflexionaran experts de diversos àmbits: investigadors, representants de col·legis professionals, autoritats comunals i generals, professionals de la construcció, del sector immobiliari, d’associacions relacionades amb l’habitatge... perquè té un impacte important en l’àmbit social i econòmic.
Es presentaran un total de vint ponències presencials, quatre en vídeo i tretze ponències no presencials que, com sempre, malgrat la densitat, ajuden a donar un panorama força complet del tema. Al setembre es podran consultar les gravacions de l’acte al canal de la SAC a YouTube, sent publicades l’any vinent en els formats de llibre imprès (amb DOI) i digital, perquè en quedi traça en paper i a internet, a més a més.
També es presentarà a l’UCE el recull d’articles de la 37a edició de la diada del 2024 en forma de publicació impresa sobre La globalització i Andorra, ja consultable digitalment.
El programa previst, durant el matí (de 9 a 13 hores) i la tarda (de 15 a 19 hores), és el següent:
Presentació, per Marta Fonolleda i Riberaygua. Salutació, per Jordi Casassas i Ymbert. Keetwonen: una resposta a les necessitats d’habitatge a Andorra?, per Alan Ward i Koeck. Parc públic d’habitatges: principals indicadors, per Marta Alberch i Terrés. El problema de l’habitatge al sondeig d’opinió de l’Observatori, per Joan Micó i Ibàñez. Llei Òmnibus: de “justa indemnització” a “compensació econòmica”, per Joan Carles Rodríguez i Miñana. Pirineu: entre el despoblament i la gentrificació, per Bernat Lavaquiol i Colell. Del creixement a l’adaptació. El nou escenari immobiliari a Andorra, per Gerard Casellas i Bernaus. Habitatge i consum elèctric, actualitat i projecció al futur, per Albert Moles i Betriu. El problema de l’habitatge actual només és la punta de l’iceberg, per Josep Duró i Coma i Jordi Cerqueda i Chilaud. Habitar en femení: una mirada amb perspectiva de gènere a la crisi de l’habitatge a Andorra, per Judith Pallarès i Cortés. Afrontant el repte de l’habitatge des d’una perspectiva transversal, per Jordi Puy i Segura. Creixement i territori: una reflexió des de la Massana, per Eva Ssansa i Jordan. L’habitatge a Andorra: els engranatges de la política andorrana davant la crisi residencial, per Claudine Fabresse. Habitar els llocs, per Col·lectiu Faveles de luxe. El projecte Betània, per mossèn Ramon Sàrries i Ribalta. Els apartaments turístics i l’habitatge fix, per Àlex Ruiz i Saldaña. Allotjament i treball, per Albert Mora i González. Ous amb bacon, per Jordi Marticella i Canela. Quan viure al teu país ja no és una opció, per Rosa Gili i Casals. L’habitatge, la nostra prioritat, per Jordi Jordana i Rossell. L’Estat intervencionista, l’única solució per resoldre la crisi de l’habitatge, per Pere Baró i Rocamonde. Habitatge, empresa i mercat, per Gerard Cadena i Turiella. L’habitatge del personal temporer de les estacions d’esquí, per Rosa Rubio i Manzano. L’habitatge i l’economia, per Carlos Mesas i Tapia. Els joves i l’habitatge, per Anthony Francome i Molero. La creació d’un Registre de la Propietat, per Joao de Melo i Barros. Habitatge: el canari a la mina, per Albert Gomà i Sala. La necessitat d’un Sindicat d’Habitatge a Andorra, per Cristian Blanquez i Cantos. El Camp d’Inclusió-Exclusió a un habitatge digne i les classes socials a Andorra, per Lluc Sasplugas i Vázquez. Andorra, una crisi d’habitatge en augment, per Fabiola Sofia Masegosa i Gayo. Reset. La necessitat de nous punts de partida per pensar polítiques d’habitatge a Andorra, per Yvan Lara i Sànchez. Possibles solucions al problema de l’habitatge, per Antoni Pol i Solé. Dignitat i identitat, per Cerni Escalé i Cabré. Cost construcció vers cost habitatge, per Laura Sánchez i Fores. L’habitatge des d’una perspectiva comunal, per Marc Torrent i Casado. Habitatge, creixement i recursos, per Cerni Cairat i Perrigault. L’habitatge i l’entorn, per Maria del Mar Coma i Padilla. Habitatge: solucions racionals i equilibrades, per Carine Montaner i Raynaud. Cloenda, per Àngels Mach i Buch.
Una gran ocasió per repensar-nos plegats i obrir-nos per escoltar i entendre altres opinions a la nostra.
Per avançar en un món de grans, els petits només poden recórrer i sempre ho han fet així, quan ha estat el cas, a dos estris intangibles i immaterials, l’audàcia i la unió. Tots hi estem convidats.