Genocidi
Ens trobem davant d’un altre extermini d’un poble
En acabar la Segona Guerra Mundial, es va crear l’ONU amb l’objectiu tenia entès d’evitar guerres i de retruc desgràcies humanes, com ara l’Holocaust. Mentida!
Malgrat l’ONU, cimeres, reunions, parlaments i múltiples declaracions de diversos governants planetaris, ens trobem davant d’un altre genocidi, parlant clar l’exterminació d’un poble.
Verifico, un genocidi és un assassinat intencionat i sistemàtic d’un grup sencer de persones, només pel fet de pertànyer a una ètnia, religió, nacionalitat o grup social determinat.
Fa unes setmanes llegia l’article de l’Yvan Lara Excuses a l’entorn d’un genocidi i comparteixo aquest rau-rau d’escric o no escric.
De què servirà?
Algú benintencionat em podria dir que per denunciar, però què és una gota enmig d’un mar capgirat?
De què serveix alçar les veus si hi ha nens i nenes que han mort, i altres que estan agonitzant perquè no poden menjar.
Netanyahu no té empatia davant la desgràcia humana
Quina tortura! Quin patiment!
Al setembre França diu que oficialitzarà l’estat de Palestina i segurament Andorra s’hi sumarà, que bé! (Perdoneu-me, però és pura ironia.) El Papa condemna els atacs als joves de Gaza, pobre home, se’n farà un tip de condemnar...
I l’ajuda és a prop, però no arriba i qui n’és el culpable?
Un sol home, un altre nazi, aquest, però, no es diu Adolf Hitler, tant hi fa com es digui, sempre m’he demanat com Hitler va poder arrossegar a les seves files tanta gent per causar tant dolor...
La història es repeteix i fa por perquè tant Adolf Hitler com Benjamin Netanyahu no tenien ni tenen empatia davant la desgràcia humana, la psicologia i psiquiatria els titllarien de sociòpates, és a dir, persones amb una manca total d’empatia, remordiments o interès pels drets i sentiments dels altres.
Ara bé, el súmmum de tot plegat és que encara cap organisme internacional, tribunal de justícia, aliança de països... digues-li com vulguis, pugui fer res per aturar-lo i posar el punt final a l’agonia del poble de Gaza.