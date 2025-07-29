El Premi Nobel de la Maldat
Hem de demanar que sigui concedit en la primera edició a Benjamin Netanyahu
Crec fermament que hem de demanar que s’institueixi al més aviat possible el Premi Nobel de la Maldat i que sigui concedit en la seva primera edició a Benjamin Netanyahu. No és el súmmum de la maldat matar cada dia dotzenes de persones afamades precisament quan van a buscar amb desesperació menjar per a les seves famílies (més de 900 des que funciona aquest inhumà procediment de distribució d’aliments)? No és el súmmum de la maldat sotmetre tot un poble a bombardejos incessants perfectament sistematitzats fins a la destrucció física de les seves ciutats? No és el cim de la maldat executar un maquiavèl·lic pla per matar de fam milions de persones, començant pels més febles, els ancians, les dones i els infants? No és l’exaltació de la maldat obligar al constant desplaçament dels gazians (fins a 17 vegades moltes famílies!) cap a indrets prèviament indicats com a segurs, que probablement seran bombardejats a continuació? No és el grau màxim de perversitat destruir sistemàticament els hospitals, les escoles i els refugis de la Creu Roja i l’ONU? No és la demostració més clara de la maldat i el cinisme la voluntat manifestada pels presidents Trump i Netanyahu de construir un resort de luxe, una nova riviera, sobre el terreny abrusat per les bombes americanes i israelianes, un terreny d’arrels bíbliques que acull en les seves castigades entranyes els cossos sense vida de 60.000 homes, dones i nens assassinats en els darrers mesos sense compassió? Benjamin Netanyahu, un dels més despietats genocides de la Història Universal.
