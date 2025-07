Creat: Actualitzat:

Cada cop és més comú que les empreses, abans de signar un contracte amb un client o proveïdor, invertir en una companyia o establir-hi una col·laboració, s’encomanin als assessors legals, que duem a terme una anàlisi exhaustiva de la seva reputació.

La Due Diligence Reputacional és el procés de verificació i anàlisi de la reputació d’una empresa o persona abans de prendre decisions estratègiques d’invertir-hi o establir-hi un contracte comercial o un acord de partenariat. Pretén determinar, amb les fonts disponibles, si l’empresa té bona reputació al mercat, si és solvent i confiable. I es fa amb una doble finalitat: reduir el risc del futur negoci amb aquesta companyia i que no es generin conseqüències negatives per a l’empresa que hi inverteix.

Què és la Due Diligence Reputacional?

A diferència d’altres tipus de Due Diligence, com ara la legal, financera o de negoci, que se centren en aspectes jurídics, financers i empresarials d’una companyia, la Due Diligence Reputacional s’enfoca en la imatge pública, els antecedents de l’empresa, l’ètica corporativa i l’eventual existència de judicis o d’altres fets que puguin afectar-ne la reputació i, en conseqüència, la de qui hi estableix acords comercials.

Entre altres factors que se solen analitzar, destaquen els següents:

-Presència en mitjans de comunicació i xarxes socials.

-Litigis, sancions o pràctiques controvertides.

-Compliment normatiu i ètica corporativa.

-Antecedents i historial públic dels seus socis, membres de l’òrgan d’administració i principals directius.

-Associacions amb altres empreses, entitats o persones que puguin ser de risc.

-Implicacions ambientals, socials i de governança.

Una mala reputació de l’empresa en què hem invertit, o d’aquella que és client o proveïdor de la nostra companyia, pot tenir un efecte invisible a curt termini, però grans conseqüències a llarg termini. Associar-se amb empreses que tinguin litigis, males pràctiques o escàndols sonors pot perjudicar-nos no només a nivell financer, sinó també en l’àmbit de la marca mateixa i la credibilitat al mercat. I, òbviament, el risc reputacional pot derivar fàcilment en risc financer o legal.

Per a quines empreses o entitats és útil?

Realitzar una Due Diligence Reputacional és útil per a qualsevol tipus de companyia, en multitud de sectors. Entre d’altres, destaquen les següents:

-Petites i mitjanes empreses que volen establir acords comercials amb clients o proveïdors.

-Entitats bancàries i financeres, abans de concedir finançament.

-Grans corporacions, en processos de contractació de proveïdors de serveis o subministrament d’un volum elevat.

-Empreses en processos de venda o internacionalització.

-Entitats públiques, per validar adjudicataris.

Quins avantatges té?

Fer una Due Diligence Reputacional abans de realitzar la inversió o de formalitzar la relació comercial pot ser clau per a l’èxit futur del negoci:

-Redueix el risc reputacional, legal i financer.

-Aporta confiança als mateixos òrgans de govern de l’empresa.

-Protegeix la marca i la imatge corporativa.

-Ajuda a anticipar contingències futures.

-Millora el posicionament davant d’inversors i reguladors.

-Aporta solidesa a la inversió o al negoci que es vol dur a terme.

I a Andorra, un país tan petit i connectat, on molts negocis es basen en la confiança i les relacionals personals, la Due Diligence Reputacional representa un instrument molt útil i de fàcil aplicació, que protegeix els negocis a la vegada que la mateixa marca i credibilitat de l’empresa que inverteix.

En definitiva, la Due Diligence Reputacional és una eina clau per establir negocis segurs i responsables amb empreses que comparteixen uns mateixos valors, ètica corporativa i imatge pública que els nostres, que ajuda tant a l’èxit de l’operació comercial com a la mateixa marca de l’empresa que vol fer el negoci.