Estades laborals amb impacte

Cada estiu, tenim l’oportunitat de rebre estudiants de grau i màster amb inquietuds i interessos diversos. Per a ells, és una manera d’afegir experiències a la seva breu carrera professional; per a nosaltres, una finestra oberta al talent emergent i a noves maneres de pensar. Aquesta oportunitat és una decisió estratègica que ens ajuda a mirar cap al futur.

Qui no ha pensat, mentre estudiava, com seria aplicar tot allò que ha après a l’aula? Sovint, però, quan aterrem al món laboral descobrim que el dia a dia té poc a veure amb els apunts i que la realitat no és tan engrescadora com ens la imaginàvem. Justament per això, oferir un entorn en què els estudiants puguin aplicar, contrastar i repensar els seus coneixements és clau perquè la pràctica no sigui només una fita més a assolir dins de la seva formació acadèmica, sinó una experiència transformadora que els ajudi a plantejar com podria ser la seva carrera professional el dia de demà i a entendre com funciona una organització real.

Obtenim una mirada crítica dels joves sense prejudicis



Més enllà del suport puntual que els estudiants ens poden oferir, obtenim una mirada crítica sense prejudicis, que ens obliga a explicar millor el perquè de les coses (el “sempre s’ha fet així” no serveix), a revisar processos i a fer-nos preguntes que sovint passem per alt. El seu pas activa converses internes, obre espais d’experimentació i fomenta una cultura més oberta i col·laborativa. En definitiva, són un catalitzador que accelera l’aprenentatge organitzatiu, especialment si sabem escoltar i integrar les seves propostes més enllà de les tasques operatives. Per tant, aquestes estades laborals són un escenari de valor mutu: una oportunitat per als estudiants de plantejar-se el seu futur professional i una font de renovació per a les empreses.

Aquest tipus de programes són més que una formació



Amb aquesta visió, i amb l’objectiu de fer que aquest període vagi més enllà de col·laborar amb un departament concret, des de Creand organitzem el “Creand Summer Innovation Challenge”, una iniciativa impulsada pel departament de Relacions Humanes amb el suport del departament d’Innovació, en què proposem als estudiants un repte empresarial i els oferim eines i espais per dissenyar la seva solució. Durant aquest procés adquireixen o perfeccionen habilitats com el design thinking, la comunicació efectiva, el pensament crític o la capacitat de proposar idees amb impacte real, entre d’altres.

Aquest tipus de programes són més que una formació: són una manera d’obrir la porta a la creativitat, d’interconnectar equips i de fer visible com les aportacions de persones que tot just comencen poden sembrar canvis reals. Algunes de les propostes sorgides en aquests programes inspiren noves iniciatives dins les organitzacions. I això ens demostra que escoltar el talent jove no és només un gest generós, és una aposta intel·ligent. L’èxit queda demostrat per l’interès d’ambdues parts a fer el programa.

Els joves que participen en estades formatives a les empreses, com és el cas dels que passen pels nostres centres de treball, no només aprenen, sinó que també ens ensenyen. Perquè el futur no es construeix només amb experiència, sinó també amb curiositat, empenta i la mirada fresca de qui tot just comença. Estem convençuts que aquests projectes formatius i experiencials impulsats des de les empreses són una oportunitat per obrir les portes al talent jove, enfortir els nostres equips i repensar les formes de fer. Apostar per ells des d’ara és també una manera de retenir el talent al país, oferint-los reptes professionals estimulants, propers i amb sentit. Perquè entre tots podem construir una comunitat més diversa, preparada i connectada amb el futur.