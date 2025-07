La teva implicació pot canviar-ho tot

Creat: Actualitzat:

Imagina per un moment que el teu dia comença amb cinc anys, no amb jocs ni contes, sinó sota un semàfor, venent caramels o netejant vidres. Imagina que les teves mans petites sostenen el pes d’una economia familiar trencada i que l’únic somni possible és sobreviure. Aquesta és la realitat de milions d’infants arreu del món. Però no hauria de ser així. I tu pots formar part del canvi. El 12 de juny passat es va commemorar el Dia internacional contra el treball infantil, una data que ens recorda que encara hi ha massa nens i nenes que canvien l’escola pel carrer, els contes pels crits, els jocs per feines que posen en risc la seva salut i la seva vida.

Segons un informe recent de l’OIT i l’Unicef (2024), 138 milions d’infants arreu del món treballen i 54 milions ho fan en condicions perilloses. Són xifres esfereïdores que no haurien d’existir en un món que es diu avançat. Aquestes xifres ens continuen mostrant un panorama desolador de treball i explotació. La pobresa fa que famílies vulnerables empenyin els fills cap al mercat laboral per pura supervivència.

La causa? Una suma de desigualtats: pobresa extrema, famílies sense recursos, manca d’educació de qualitat i un sistema que falla quan hauria de protegir. Tot i que la majoria de països compten amb lleis contra el treball infantil, la realitat és que moltes vegades no s’apliquen, s’ignoren o són totalment insuficients.

A Cooperand, ho sabem molt bé. Treballem sobre el terreny amb milers de nens i nenes que han estat arrencats de les aules per ocupar llocs que mai haurien d’haver conegut: rotondes, mercats, abocadors, fàbriques… Nens que haurien d’estar dibuixant, cantant o corrent en un pati, però que es veuen obligats a treballar per aportar uns ingressos que mai no haurien d’haver estat responsabilitat seva.

I tot això els roba molt més que la infància. Els roba salut, autoestima, desenvolupament, oportunitats i futur.

Davant d’aquesta realitat tan crua, cal actuar amb urgència i determinació. L’OIT i l’Unicef adverteixen que, si volem eliminar el treball infantil abans del 2030, hem de multiplicar per onze la velocitat a què avancem. No és una exageració, és una crida desesperada a la responsabilitat col·lectiva.

A Cooperand, ho tenim clar: cap infant hauria de treballar per viure. Per això, duem a terme un programa integral que combina educació compensatòria, suport psicosocial i nutricional, equips professionals formats per pedagogs, psicòlegs, treballadors socials, educadors, sanitaris i advocats, i accions comunitàries als barris més vulnerables: tallers, teràpia, formació per a famílies i treball coordinat amb escoles i institucions.

Però aquest canvi no és possible sense tu. Hi ha moltes maneres de col·laborar i totes són valuoses, com ara el voluntariat; les donacions, fins i tot petites, que poden garantir una beca escolar, un plat calent o una sessió de teràpia; la difusió: comparteix, explica, remou consciències; la incidència política: dona suport a iniciatives que exigeixin més inversió pública en educació, cooperació i protecció infantil. I si no pots fer-ho avui, recorda que pots fer-ho demà. Però fes-ho, perquè un petit gest teu pot ser un món per a ells.

Mentre hi hagi un sol infant treballant en lloc d’estudiar, jugant-se la vida en lloc de construint-la, tenim feina pendent. Però també tenim esperança. I aquesta esperança es diu compromís, solidaritat i justícia Gràcies de tot cor a totes les persones que ja col·laboreu: voluntaris, padrins, donants, socis, professionals i entitats amigues. Sou una part essencial d’aquest engranatge que treballa cada dia per tornar la infància als qui els la van arrabassar. Avui, demà i cada dia: seguim. Amb força, amb amor i amb vosaltres. Perquè el futur hauria de començar en una escola, no en una fàbrica. I perquè cap infant hauria de treballar per viure, sinó viure per ser feliç.