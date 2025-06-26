Educar en finances és educar en llibertat
Un grup molt reduït de la població es dedica activament a estudiar l’economia
Acabem un altre curs escolar. Un curs que ha estat ple de matemàtiques, història, geografia i naturals. Un curs ple d’activitats extraescolars com anglès, karate i piano. Però ens hem descuidat d’una cosa (com sempre), quan estudiarem economia?
A partir d’aquí obro l’article a tots els públics perquè la meva pregunta no va només per als escolars. Quan i qui estudia economia? Si ens aturem a pensar-hi, un grup molt reduït de la població es dedica activament a estudiar què és, com funciona i quines implicacions té a la vida real tot allò relacionat amb les ciències econòmiques.
Amb això no vull dir que tots hàgim de ser uns experts, no em refereixo tampoc que tothom sigui un inversor de primer nivell fent operativa diària, però sí que ningú es quedi sense entendre els conceptes bàsics que li permetin millorar la seva qualitat de vida.
Aquesta frase sona molt forta, però el cert és que els diners ens poden ajudar o amargar la vida, i no només el fet de tenir-los sinó també saber utilitzar-los. Penso en qui en necessita, com per exemple quan hem de demanar una hipoteca. Quants de vosaltres hauríeu agraït haver estudiat els conceptes del tipus d’interès, el TIN, la TAE, tipus fix, tipus variable abans del moment clau que és quan realment necessites el préstec i tens poc temps, molts conceptes i qui t’ho explica és qui et deixarà els diners. Penso també en qui té capacitat d’estalvi, però a causa d’aquesta falta de coneixements té els diners quiets, perdent poder adquisitiu per culpa de la inflació i perdent l’oportunitat de fer que els diners treballin per a ell. I finalment, penso també en qui té diners i vol rendibilitzar-los, té més temps per familiaritzar-se amb els conceptes de la borsa, la renda fixa, les divises, els fons d’inversió, els productes alternatius, l’interès simple, l’interès compost, els dividends, els cupons... i un llarg etcètera, però la primera vegada sempre fa por, i si la primera vegada és quan tenim 50 anys en fa més que quan en tenim 20. Perquè per començar a invertir no calen grans quantitats, desterrem la idea que sentim tot sovint de “quan tingui diners ja invertiré”. No, és justament a la inversa: per tenir diners hem d’invertir.
D’aquesta manera, doncs, crec que és evident que l’economia és quelcom que ens afecta a tots, perquè tots vivim en una societat on els diners són un element comú, uns els utilitzaran per a unes coses i els altres, per a unes altres coses. Però tots hem de saber utilitzar-los perquè, al cap i a la fi, són un mitjà, no un fi en si mateix. És important també que tinguem sempre això en ment, hem de desmitificar els diners. Ens serveixen i ens han d’ajudar, no hem de treballar nosaltres per a ells sinó ells per a nosaltres perquè en si mateixos no serveixen per a res, serveixen per gastar-los o invertir-los i, tant si és una cosa com una altra, hem de fer-ho de la millor manera.
De moment, sigui quina sigui la situació en què esteu, us he deixat uns quants conceptes per anar repassant durant l’estiu. Malgrat això, i tot i que l’economia no descansa mai, ara ve l’estiu i de cara al curs vinent ens podem plantejar, a qualsevol edat, si valdria la pena dedicar unes hores a reforçar els coneixements que tenim en temes econòmics. Ara bé, l’educació financera no ha de recaure només en el sistema educatiu. Famílies, mitjans de comunicació, empreses i institucions tenim també un paper fonamental. A Creand, creiem fermament en la importància de contribuir a la formació econòmica de la societat. És per això que col·laborem amb escoles, organitzem tallers i elaborem continguts pensats per a tots els públics.
Perquè, ben mirat, formar-nos en economia no és només una qüestió d’interès personal: és una eina de llibertat. Quan entenem com funcionen els diners, prenem millors decisions, evitem mals de cap i gestionem millor allò que hem aconseguit amb esforç. I això és vàlid per a tothom, des dels més joves fins als més grans.