El préstec participatiu a Andorra
En el context actual, en el qual les empreses andorranes estan buscant formes de finançament més àgils i adaptades a les seves necessitats, pot ser interessant optar per la figura del préstec participatiu, com a alternativa al finançament bancari o a la realització d’una ampliació de capital o compravenda de participacions. Tot i ser una figura relativament desconeguda al Principat, és utilitzada habitualment en els països veïns, especialment en inversió en start-up i projectes emprenedors; encara que cada cop és més habitual en tot tipus de projectes empresarials.
El préstec participatiu no és una eina de crèdit bancari, ni tampoc una ampliació de capital. És una figura híbrida. Formalment és un préstec (amb retorn d’un capital i uns interessos) però incorporant clàusules més pròpies del capital, com per exemple que part de la remuneració pugui vincular-se als resultats de l’empresa, a la seva evolució. A través del préstec participatiu, l’empresa rep recursos d’un inversor, sense necessitat de diluir-se en el capital social, de perdre el control o d’esperar molt temps per rebre un préstec.
El fonament jurídic del préstec participatiu es basa en el principi d’autonomia de la voluntat entre les parts, i la seva regulació pot ser tan àmplia i flexible com les parts acordin. És un acord entre les parts, habitualment entre un inversor i una empresa. Això permet que l’inversor i l’empresa puguin acordar lliurement les condicions del préstec, l’import, tipus d’interès fix i variable, la possible conversió del préstec en participacions socials si es donen determinats supòsits, entre d’altres.
Una de les principals característiques del préstec participatiu és que la remuneració que rep l’inversor és tant fixa (un import determinat) com variable, vinculada als ingressos, EBITDA, benefici de la companyia o d’altres variables lligades a l’evolució de l’empresa. L’inversor participa de l’èxit (o fracàs) de la companyia. També que s’estableixi una amortització del préstec flexible, amb terminis més llargs (d’entre 3 i 10 anys), períodes de carència (per exemple, que no es pagui el principal fins passat un any), amortització condicionada a la generació de caixa o que es pugui reemborsar anticipadament el préstec sense penalització. És a dir, que s’ofereixi flexibilitat en el retorn del préstec.
Així mateix, és força habitual que s’estableixin clàusules de fiscalització, com el dret de l’inversor a rebre informació periòdica del destí del préstec, a rebre informació financera, que no es distribueixin dividends durant aquest termini o vincular la permanència del promotor del projecte. Finalment també que en el cas que es donin una sèrie de factors, com poden ser l’impagament, dificultats financeres de l’empresa, obertura d’una ronda de finançament, entre d’altres, el préstec es pugui convertir en capital de la societat. En aquest cas, l’inversor passa a ser soci de l’empresa, convertint-se el préstec en participacions socials. L’objectiu global: garantir al màxim la inversió.
Com dèiem a l’inici, el préstec participatiu és molt comú en inversió en start-ups i projectes emprenedors, però cada cop és més habitual utilitzar-lo en qualsevol tipus d’empreses, incloent el finançament de projectes concrets. Per exemple, recentment s’ha publicat una consulta vinculant de l’Agència Tributària relacionada amb l’endeutament per via del préstec participatiu en promocions immobiliàries.
Els avantatges del préstec participatiu són clars. Per l’inversor, li permet obtenir una alta rendibilitat, generalment superior a d’altres instruments de renda fixa, comptant amb la garantia de conversió del capital (en cas que es donin una sèrie de requisits) i tenint la possibilitat de vincular-se a un projecte empresarial amb potencialitat de creixement. A més, pot incloure garanties addicionals, com el fet que l’empresari hagi d’aportar informació financera periòdica o que no es realitzin certes inversions fins que no es reemborsi el préstec. I per l’empresari, permet obtenir finançament d’una forma àgil i eficient, en un format personalitzat i acordat entre les parts, i sense haver de donar entrada a nous socis o perdre el control de la societat.
No obstant, com qualsevol altra forma de finançament, també presenta desavantatges, especialment quan l’empresa té dificultats financeres, si no s’han definit correctament els criteris econòmics que activen els interessos variables o si les causes de conversió del préstec en capital no estan redactades clarament al contracte. Per això és vital que el contracte de préstec participatiu sigui clar i prevegi tots els escenaris futurs, tant per protecció de l’inversor com del mateix empresari.
En conclusió, el préstec participatiu representa una oportunitat interessant (i una via alternativa) per a empreses andorranes que vulguin accedir a una forma de finançament dinàmica i eficient. Redactat de forma adequada, amb unes clàusules clares i una visió estratègica, el préstec pot ser una eina idònia per finançar les empreses del nostre país. El coneixement i l’ús quotidià d’aquesta forma de finançament per part d’empresaris locals, inversors i assessors, és clau per a potenciar el creixement empresarial i l’adaptació de les empreses a un mercat cada cop més exigent i competitiu.