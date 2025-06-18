El poder de la dada
La missió de l’agència és garantir dades de qualitat, úniques, traçables, segures
Imagineu que anem a Barcelona per l’AP2 i el navegador ens avisa d’un accident al Bruc. Gràcies a aquestes dades, podem analitzar la situació que ens manifesta aquesta informació, podem predir un fet, podem prendre una decisió raonada i, finalment, decidir canviar de ruta a l’altura d’Igualada. Aquest exemple mostra com d’una dada es genera informació, després s’analitza, permet predir un fet, ajuda a prendre una decisió intel·ligent aportant un valor real per a nosaltres com a ciutadans, però també per a empreses implicades, com ara serveis públics, grua, transportistes afectats...
Imagineu també que aquestes dades s’ubiquen en entitats públiques i privades amb dades no homogènies, no úniques, errònies o inclús obsoletes. Com a exemple, podem tenir una còpia del passaport caducat al comú i una d’actualitzada del nou a Tràmits o aparèixer en una base de dades amb el sexe definit com a home, però en un altre indret pot aparèixer com a H, hombre o inclús 1 si aquesta organització utilitza l’estàndard ISO per categoritzar-ho.
I per això neix l’Agència de la Intel·ligència de la Dada (AID), per promoure una estratègia nacional en la gestió de la dada i de la intel·ligència artificial de manera intel·ligent, segura, ètica, sostenible, eficient i regulada.
La missió de l’AID és garantir dades de qualitat, úniques, íntegres, traçables i segures, localitzar l’origen i ubicació de cada dada, el seu tipus, la seva integritat, identificar-ne el propietari, gestionar les autoritzacions d’accés i garantir la traçabilitat i la seguretat en tot moment. Tenint una bona dada podem oferir serveis digitals de més qualitat, posant al centre l’administrat, ciutadà o empresa, oferint millores a l’hora de facilitar els tràmits amb l’Administració, fent-los de manera més senzilla, personalitzada, centralitzada en un únic lloc, reduint el temps de tramitació, de forma telemàtica, en qualsevol horari i també en diferents idiomes.
Pel que fa a les empreses, l’AID vol ajudar a entendre el valor de les dades, integrant-les a la seva cultura i estratègia organitzacional, establint un marc de governança, convertint-les en organitzacions amb capacitat d’analitzar i prendre decisions basades en aquestes dades i que, finalment, els permeti obtenir beneficis reals: reducció de costos, prevenció de riscos i predicció d’esdeveniments a futur. A més, l’AID vol fomentar la col·laboració entre organitzacions, afavorint la compartició de dades de forma segura.
Per aconseguir-ho, cal disposar d’infraestructures al núvol que redueixin costos, millorin la flexibilitat, augmentin la sostenibilitat i assegurin la continuïtat dels serveis. L’AID treballa per crear aquesta infraestructura de país, assolint acords amb proveïdors tecnològics per aprofitar economies d’escala i oferir solucions més competitives i innovadores.
Un dels pilars estratègics és la creació d’un ecosistema en què les dades siguin accessibles per ser consultades per tercers, capaç d’integrar informació pública i privada de manera voluntària, accessible només per a persones autoritzades, en un entorn segur i auditat, i sempre garantint els requisits legals necessaris. A més a més, també crearem una infraestructura que doni suport a aquesta gran quantitat de dades perquè puguin ser analitzades i explotades.
Arribat a aquest punt, quan l’AID hagi ajudat a tenir unes dades de qualitat, úniques, íntegres, traçables i segures, quan es disposi d’aquest ecosistema de dades obert, de la infraestructura necessària ubicada a un núvol sobirà de país i de les eines que permetin una òptima analítica d’aquestes dades, l’AID tindrà els fonaments necessaris per construir, implementar i instaurar al nostre país una IA de manera ètica, democràtica i responsable, garantint el respecte als drets fonamentals dels ciutadans i promovent l’equitat i la inclusió social. I ho farem creant un marc operatiu i regulador perquè l’ús de la IA sigui ètic, democràtic, transparent, segur i fiable, minimitzant els riscos i errors, i actuant sempre en benefici dels ciutadans i la societat andorrana. L’AID té molt clar que l’ús de la IA ha d’estar regulat per normatives clares i transparents, i ha de ser supervisada per vetllar per la seva correcta aplicació i evolució, assegurant així una IA alineada amb els valors humans, socials i de país.