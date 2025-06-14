Com més fosc, més brilla el cel
L’astroturisme està en auge i no és una moda passatgera
La Massana compta amb una doble certificació de gran rellevància internacional: Reserva Starlight i Destinació Turística Starlight, atorgades per la Fundació Starlight i creades amb el suport de la Unesco i l’Organització Mundial del Turisme. Aquesta doble acreditació la situa entre un grup molt selecte de territoris en l’àmbit mundial que han demostrat posseir un cel nocturn d’extraordinària qualitat, juntament amb el compromís ferm de protegir-lo i divulgar-ne el valor. En total, només existeixen 22 reserves al món i una la tenim al parc natural del Comapedrosa.
L’entorn del parc, per l’altitud, el clima i la gestió ambiental, ofereix un dels cels més foscos i nets d’Europa. Els estudis realitzats mostren nivells de foscor comparables als dels grans observatoris astronòmics internacionals, la qual cosa representa no tan sols un privilegi, sinó també una responsabilitat compartida entre institucions, ciutadania i visitants.
L’obtenció del segell de Destinació Turística Starlight implica, a més, que la Massana ha sabut generar una oferta astroturística estructurada, professionalitzada i respectuosa amb l’entorn. Això inclou guies formats, activitats divulgatives accessibles per a tots els públics i una agenda d’esdeveniments que es va consolidant any rere any. Tot plegat alineat amb un model de turisme sostenible i regeneratiu.
Pertànyer a la xarxa internacional de destinacions Starlight és una gran oportunitat per a la Massana. Aquesta comunitat treballa conjuntament per protegir el cel nocturn i difondre’n la importància científica, cultural i ecològica. A més, obre les portes a projectes compartits, accés a fons europeus i visibilitat global dins d’un turisme emergent però cada vegada més valorat. Segons els estudis més recents, de la Fundació Starlight i Trip Advisor, el creixement del sector de l’astroturisme en els darrers cinc anys ha estat del 320%. A més, segons Booking, el 58% dels visitants desitgen gaudir d’una experiència relacionada amb les estrelles.
Perquè l’astroturisme està en auge i no és una moda passatgera: és una forma de viatjar que connecta amb allò essencial. Qui s’interessa per les estrelles també sol tenir un compromís ambiental, una curiositat científica i una profunda sensibilitat pel patrimoni natural i cultural. És un turista que valora l’autenticitat, la calma, l’aprenentatge i la contemplació. I, per tant, és un perfil molt valuós per a qualsevol territori que aposti per un desenvolupament turístic responsable i diferenciat.
En aquest sentit, resulta clau abordar un problema que ens afecta cada vegada més: la contaminació lumínica. L’ús excessiu i ineficient de llum artificial no tan sols impedeix veure les estrelles, sinó que altera els ritmes biològics de persones i animals, degrada els ecosistemes nocturns i contribueix al malbaratament energètic. Per això, celebrem que la Massana estigui adaptant el seu enllumenat públic per fer-lo més eficient i respectuós amb el cel. Aquesta acció, introduint PC-ambre a les zones properes a la reserva i led d’una temperatura inferior a 2.200 k a la resta de la parròquia, és essencial per preservar la qualitat del cel i avançar cap a un model de sostenibilitat integral.
En aquest context, iniciatives com el Festival astronòmic Andorra Comapedrosa són fonamentals. No tan sols perquè permeten observar el cel des d’un entorn privilegiat, sinó perquè apropen la ciència a la ciutadania, desperten vocacions científiques, fomenten la cultura del coneixement i generen un vincle emocional amb l’univers. Veure una nit estrellada des del poble d’Arinsal, amb tots els llums apagats, és, sens dubte, una experiència transformadora.
Des de la Fundació Starlight, creiem fermament que mirar el cel és un dret universal. Protegir-lo, estudiar-lo i compartir-lo és part de la nostra missió. I fer-ho des de territoris com la Massana, que combinen natura, compromís i visió de futur, és una garantia d’èxit.
La Massana ha fet un pas exemplar. Ara, cal seguir caminant plegats –turisme, ciència, administració i ciutadania– cap a un horitzó en què el cel nocturn continuï sent, com ho ha estat sempre, un mapa, una guia i una font inesgotable d’inspiració.