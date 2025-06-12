Un futur jove i europeu
El FNJ ha esdevingut membre observador del Fòrum Europeu de la Joventut
Els joves d’Andorra hem entrat a Europa. No per la via d’un acord polític o econòmic, sinó a través de relacions de col·laboració i intercanvi amb altres organitzacions juvenils. El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha estat acceptat com a membre observador del Fòrum Europeu de la Joventut (YFJ), l’òrgan de representació juvenil més rellevant del continent.
Aquesta adhesió representa molt més que un reconeixement institucional: és una oportunitat real per posar les necessitats, propostes i inquietuds de la joventut andorrana a l’agenda europea. I ho fem des d’una posició singular: som el primer microestat amb presència formal en aquesta plataforma, fet que ens permet traslladar una realitat única als espais on es decideixen les polítiques de joventut a Europa.
El YFJ representa més de 100 organitzacions juvenils d’arreu del continent i actua com a interlocutor clau davant institucions com la Comissió Europea, el Consell d’Europa o les Nacions Unides. La nostra incorporació ens dona accés a espais de debat i cocreació de polítiques, ens permetrà compartir bones pràctiques amb altres consells de joventut, accedir a formacions i establir aliances útils per transformar inquietuds en propostes concretes. És una porta oberta a la incidència, al coneixement i a la construcció col·lectiva.
No comencem de zero. Aquesta admissió culmina un procés exigent, amb mesos de treball intern, la presentació d’evidències de la nostra activitat, i una candidatura defensada amb solvència davant organitzacions de tot Europa. El YFJ va enviar dues observadores a Andorra per conèixer de prop el nostre funcionament i entendre millor la nostra realitat com a entitat juvenil dins d’un microestat, amb tot el que això implica: una gran proximitat amb la joventut, relacions directes amb les administracions i una imprescindible independència dels poders polítics per garantir la nostra missió.
El 10 de maig vaig viatjar a Brussel·les per defensar aquest projecte col·lectiu. Una fi ta que posa en valor la fortalesa del fòrum i la seva capacitat de persistència al llarg del temps, treballant amb equips diversos i relleus constants, com és propi de les organitzacions juvenils. Aquesta victòria no hauria estat possible sense l’esforç i la dedicació de totes les persones que han fet créixer l’entitat amb rigor, passió i perseverança. Els estic profundament agraïda.
A partir d’ara, formem part d’un espai internacional, rigorós i exigent, que ens ha validat per unanimitat i que espera de nosaltres compromís, presència i aportació activa. Ens toca estar presents, escoltar, aprendre i començar a deixar empremta. Si ho fem bé, el pròxim pas serà convertir-nos en membres de ple dret.
El YFJ ha liderat projectes d’impacte internacional com l’European Youth Capital, que ha convertit ciutats com Braga o Varna en referents de dinamització juvenil; el projecte MEET, que va mobilitzar milers de joves en les eleccions europees del 2024; o l’European Youth Event (EYE), una trobada biennal a l’Eurocambra d’Estrasburg, en la qual ja vam participar els anys 2018 i 2020 amb una delegació pròpia.
Aquestes iniciatives demostren el potencial transformador del YFJ i ens interpel·len a créixer, a implicar-nos i a fer sentir la nostra veu.
Durant els pròxims anys, com a membres observadors, podrem participar activament en les activitats del YFJ. Volem aprendre de l’experiència d’altres joves que han sabut implicar-se en tots els àmbits de les institucions europees i que ens poden inspirar a generar canvi i impacte en la nostra societat. El nostre objectiu és obrir camí perquè la pròxima generació de joves activistes que liderin el fòrum pugui presentar una candidatura com a membres de ple dret. És un repte ambiciós, però assolible si mantenim la visió i el compromís que ens han portat fins aquí.
Aquest reconeixement no ens allunya del que som: ens referma. Som joves andorrans i andorranes amb mirada local i vocació europea. Apostem per una Andorra més participativa, oberta i democràtica, en què la joventut tingui veu pròpia i un paper actiu en la construcció del seu futur.
Formar part del YFJ és molt més que un títol. És una oportunitat per incidir, per aprendre i per teixir aliances que perdurin. És una manera de reivindicar que, també des dels petits països, podem contribuir als grans debats, sempre des del rigor, la il·lusió i la voluntat de millora col·lectiva.