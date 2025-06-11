Escola Verda: una llavor de sostenibilitat que arrela a Andorra
El projecte es va posar en marxa l’any 2010 com a resposta a una necessitat clara
A final de la setmana passada (5 i 6 de juny) tancàvem la darrera edició del Fòrum Escola Verda, una iniciativa que va més enllà d’un simple acte escolar i que reflecteix el compromís ferm del país amb una educació transformadora, participativa i arrelada als valors de la sostenibilitat. Impulsat pels departaments de Medi Ambient i Sostenibilitat i d’Educació, amb la coordinació d’Andorra Sostenible, el projecte Escola Verda es va posar en marxa l’any 2010 com a resposta a una necessitat clara: consolidar una cultura ambiental en els centres educatius del país. Als inicis, onze centres s’hi van adherir i, actualment, totes les escoles del país –públiques, privades i congregacionals– formen part d’aquesta xarxa. Això representa el cent per cent dels centres educatius, amb més d’11.000 alumnes implicats.
Aquesta fita ens encoratja a seguir treballant en la mateixa línia. Una mostra d’això és la voluntat d’impulsar noves propostes per reactivar i reforçar el programa Escola Verda. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació d’itineraris pedagògics a prop dels centres escolars, amb l’objectiu de garantir que tots els alumnes tinguin l’oportunitat de reconnectar amb la natura de manera regular i sense necessitat de desplaçaments en transport. Però això no és tot: també continuarem treballant en àmbits com ara l’economia circular, el consum responsable, l’estalvi d’aigua, el reciclatge i la gestió de residus.
Cal esmentar que el distintiu d’Escola Verda no és un premi per fer les coses perfectes, sinó un compromís viu i constant amb la millora contínua. El programa convida els centres a iniciar un procés de reflexió interna que comença amb un diagnòstic i es desplega mitjançant accions concretes i avaluacions anuals. L’objectiu final és que l’alumnat prengui consciència de les problemàtiques ambientals, assumeixi la seva responsabilitat i lideri projectes de transformació dins i fora de l’escola per avançar cap a una societat més circular, justa i sostenible.
Del programa Escola Verda neix el Fòrum Escola Verda, que se celebra pels volts de les acaballes de cada curs escolar. Aquest projecte s’ha convertit en un espai clau per compartir experiències, posar en valor projectes i, per què no dir-ho, contagiar entusiasme. El fet que els infants i joves siguin protagonistes d’aquestes accions –des d’horts escolars fins a campanyes de reciclatge o mercats d’intercanvi– transmet un missatge potent: l’educació ambiental és essencial.
Aquest protagonisme dels alumnes no tan sols en reforça l’aprenentatge, sinó que els empodera i els fa conscients del seu paper en la transformació de l’entorn immediat. Quan es treballa amb projectes reals i tangibles, els valors de la sostenibilitat deixen de ser conceptes abstractes i esdevenen actituds i hàbits quotidians. L’educació ambiental no ha de ser una assignatura aïllada, sinó un fil conductor que connecti sabers, disciplines i emocions, que fomenti la reflexió i la participació activa en la construcció d’un futur més just i sostenible.
El Fòrum Escola Verda és l’expressió viva d’una comunitat educativa compromesa, que entén l’educació com a motor de canvi i que aposta per una formació integral, arrelada al territori i connectada amb els grans reptes globals. Amb cada projecte compartit, amb cada idea intercanviada, es construeix una xarxa més forta, més cohesionada i amb més capacitat d’influència en el camí cap a un món més respectuós amb el planeta.
En definitiva, educar per a la sostenibilitat no és només una necessitat pedagògica, sinó una responsabilitat col·lectiva. Apostar per programes com l’Escola Verda és sembrar consciència crítica i acció transformadora des de les primeres etapes educatives, garantint que les generacions futures siguin capaces d’entendre, estimar i protegir el món que habiten. I en un país com Andorra, on la natura és un dels tresors més preuats i una part essencial de la nostra identitat, tenir cura del territori no és només una qüestió ambiental, sinó també un acte de compromís amb qui som i amb el futur que volem construir.