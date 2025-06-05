La trobada empresarial sobre el nou ordre mundial
Torna una de les grans cimeres econòmiques i empresarials que se celebren a Catalunya, en la qual el Principat d’Andorra té un pes específic ben evident des de fa anys. La Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d’Urgell i que arriba enguany a la trenta-sisena edició, es convertirà un cop més en el punt de trobada per excel·lència de centenars d’empresàries i empresaris compromesos amb el territori, que generaran un espai per compartir coneixement i experiències transformadores.
El creixement que ha experimentat la trobada, tant en el nombre d’assistents –que aquest any arribarà als nou-cents– com en la qualitat dels que hi han intervingut, ha tingut el fonament, en bona part, en les qüestions que cada any ha anat posant sobre la taula. Només cal fer-hi un cop d’ull. Des de la primera trobada, el juny del 1990 –en què es van debatre les perspectives d’Europa enfront del Mercat Únic–, fins a les més recents, en les quals s’ha tractat del creixement sostenible, de les estratègies que cal seguir davant d’un marc canviant continu, de les incerteses generades per tota mena de crisi, passant per la nova economia, la globalització i la innovació, la trobada sempre ha mostrat la ferma voluntat d’incidir en aquelles qüestions que més han preocupat la societat i l’empresariat en cada moment.
Clarament, la trobada ha tornat a encertar el tema que es tractarà aquest 2025. Els pròxims dies 12 i 13 de juny, l’edició porta per títol L’empresa davant del nou ordre mundial. Com molt bé va indicar el president de la trobada, Josep Serveto, en la recent presentació a Andorra, les empreses tornen a veure’s condicionades per un entorn incert. Per enèsima vegada. Ara, per un context macroeconòmic i geopolític complex i pels nous lideratges i les decisions polítiques que poden alterar l’ordre mundial i l’economia, tant als Estats Units com a Europa, i que podrien derivar en una crisi comercial global. Aquest nou escenari, de tensions internacionals, requereix respostes innovadores i estratègies que siguin capaces d’adaptar-se al nou context. La trobada d’enguany hi aportarà, novament, una mirada constructiva i eines que ajudaran empresaris i directius a prendre decisions.
Al meu entendre, un altre dels encerts de la trobada ha estat abordar cada qüestió amb diverses mirades, àmplies i plurals, que han ampliat horitzons i han fomentat la reflexió. Més que mai, serà bo aquest any escoltar empresaris, directius i polítics davant dels reptes que se’ns plantegen. Perquè els reptes són de tots i superar-los també depèn de tots, de la capacitat que tinguin el sector públic i el privat d’actuar coordinadament. Salvador Illa, Xavier Espot, un ministre del govern d’Espanya, al costat de noms tan destacats com Jordi Termes; el president de CaixaBank, Tomàs Muniesa, o el governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, completaran un quadre de primer nivell. La intervenció de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que hi donarà el tret de sortida, i les experiències i les estratègies empresarials d’èxit d’Andorra i de Catalunya –que mai no han faltat a la trobada– són altres al·licients destacats d’enguany.
Continua sent un plaer per a Creand participar i impulsar activament la Trobada Empresarial al Pirineu. Per a mi, és un honor formar part de la seva junta executiva i, a més, contribuir-hi des del banc com a patrocinador, un acord que aquest any, per cert, hem tornat a renovar per tres anys més.
La trobada és un dels exemples de col·laboració transfronterera entre dos països, Espanya i el Principat d’Andorra. La col·laboració entre territoris fronterers pot representar una gran oportunitat per reforçar sinergies, compartir coneixement i construir ponts que afavoreixin el creixement econòmic sostenible, en el qual Andorra ha de tenir un paper essencial. Nombrosos projectes i negocis s’han generat gràcies a les trobades, que han aconseguit connectar territoris, empreses i persones. Moltes d’aquestes iniciatives s’han impulsat des d’Andorra, afavorides pel procés d’obertura econòmica consolidat aquests últims anys. Estic convençut que aquesta tendència no té marxa enrere i és una gran oportunitat per a tots plegats, que no podem desaprofitar.