Avançar-nos al problema de la IA a l’educació
Cal reforçar els mecanismes d’avaluació i tornar a posar en valor la prova oral
L’arribada massiva de la intel·ligència artificial generativa ha canviat les regles del joc en molts àmbits, i l’educació superior no n’és una excepció. A la Universitat Europea d’Andorra (eUniv), hem decidit afrontar aquest repte amb una actitud proactiva i responsable. La nostra prioritat és preservar la qualitat dels títols que oferim i garantir que l’alumnat continuï adquirint coneixements reals i no només habilitats per utilitzar tecnologia que pensa per ells.
Per això hem introduït un canvi essencial: a partir d’ara, els exàmens tindran un pes superior al 50% en totes les assignatures. Aquesta decisió no és cap caprici ni un pas enrere; és una resposta a la realitat. Si baséssim tota l’avaluació en treballs escrits, ens exposaríem a una allau de textos elaborats parcialment o totalment amb IA, difícils de verificar i sovint desvinculats de la comprensió real de l’estudiant.
Es tracta d’acompanyar l’ús de comprensió, reflexió i honestedat
Aquest no és un problema que afrontem sols. En converses amb altres universitats d’arreu del món, el consens és clar: cal reforçar els mecanismes d’avaluació i tornar a posar en valor la prova oral com a eina de contrast. A la eUniv, hem optat per implementar defenses orals de tots els treballs escrits, que es duran a terme mitjançant un programari flexible i accessible per a l’alumne.
Aquest sistema no només permet constatar l’autoria del treball, sinó que valora competències claus com l’estructura del discurs, la riquesa del llenguatge i l’ús adequat de fonts bibliogràfiques. La nostra IA pròpia, RAY, fa un seguiment de l’exposició oral i formula preguntes a partir del que l’estudiant diu —no del que ha escrit—, generant un informe que orienta però no condiciona el professor. La decisió final, com ha de ser, continua essent humana.
I sí, RAY també detecta patrons lingüístics habituals en textos generats per IA, cosa que ajuda a identificar possibles fraus. Però no ens enganyem: la lluita contra l’ús indegut de la IA no es guanya només amb tecnologia. Es guanya amb rigor, amb transparència i amb una aposta decidida per la formació crítica dels estudiants.
També hem revisat a fons els nostres protocols d’examen. Tot l’alumnat fa les proves en línia, però sota un doble sistema de verificació: reconeixement facial i anàlisi del patró de tecleig. Això garanteix que la persona que fa l’examen és realment qui diu ser. I si l’estudiant rebutja ambdós sistemes, té l’opció de fer l’examen de manera presencial.
Aquesta exigència també l’hem aplicat en la gestió d’admissions. No podem acceptar trasllats d’alumnes procedents d’universitats que no acreditin un sistema d’avaluació amb exàmens. És una qüestió de responsabilitat institucional i de respecte envers els nostres propis estudiants i titulats.
La IA no és l’enemic. És una eina poderosa, però com tota eina, el seu valor depèn de com s’utilitza. No es tracta d’impedir-ne l’ús, sinó d’exigir que el seu ús s’acompanyi de comprensió, reflexió i honestedat. No podem permetre que el futur de l’educació superior es redueixi a una seqüència de copiar i enganxar.
Aquesta problemàtica no és exclusiva del nostre país. Universitats d’arreu del món, com a Austràlia, han tornat als exàmens escrits a mà per evitar l’ús fraudulent de la IA, i centres com la Universitat Oberta de Catalunya s’han enfrontat a sancions per l’ús indegut de sistemes de reconeixement facial en avaluacions en línia. Mentrestant, institucions com la Universitat Politècnica de Catalunya han començat a debatre públicament l’impacte de la IA en l’aprenentatge i les metodologies docents. I un estudi recent publicat el 2023 a la Universitat d’Ibagué adverteix que els estudiants que abusen de la IA poden empitjorar el seu rendiment, especialment en proves que requereixen pensament crític i aplicació real del coneixement.
Si no actuem, si no ens adaptem amb sentit comú i fermesa, ens arrisquem que els títols universitaris acabin sent paper mullat. A la eUniv preferim avançar-nos al problema. Perquè el futur de l’educació no s’improvisa, es construeix. Amb rigor, responsabilitat i visió.