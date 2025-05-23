Posem números a la neu de la temporada 2024-2025
La temporada d’hivern 2024-2025 va començar amb mal peu i les nevades es van fer esperar. Tot i això, amb l’entrada de la primavera meteorològica la situació va canviar a l’alta muntanya. En aquest article, farem un breu repàs de les situacions meteorològiques més rellevants de la temporada, posant-les en context i comparant-les amb l’hivern anterior per obtenir una visió més àmplia de com ha evolucionat el mantell de neu aquest any a Sorteny (2.290 metres).
Tot i tenir una tardor humida, el novembre va ser càlid i sec. Les emblanquinades van ser testimonials i no es va arribar a formar un mantell continu. Les estacions no van poder obrir fins passada la Puríssima. A partir del 6 de desembre, amb l’entrada del vent de nord i la baixada de temperatures, Sorteny va acumular fins a 56 centímetres de neu nova, deixant, ara sí, una bona base de mantell continu. Les temperatures es van mantenir baixes fins més enllà de la segona quinzena de desembre. Les següents nevades, entre els dies 19 i 25, van deixar més de 80 centímetres de neu nova modelada pel vent fort de nord. Això va situar el mantell per sobre la mitjana (P50) amb un gruix d’1,24 metres. Posteriorment, la forta inversió tèrmica a l’alta muntanya va fer disminuir el mantell, situant-lo prop del percentil 30 i formant una bona crosta superficial.
Les temperatures de principis del gener es van mantenir per sobre la mitjana climàtica. El pas d’un front a partir del dia 8 va deixar uns 14 centímetres de neu nova i a partir del 26, es van anar succeint diverses nevades amb vents de component sud-oest i una cota de neu molt variable, amb precipitacions en forma de pluja per sobre dels 2.100 metres. El pas de petits fronts durant el febrer va deixar nevades discretes i temperatures màximes força elevades.
Finalment, va arribar el març per salvar la temporada i mostrar-nos la millor versió del que vol dir primavera a Andorra. Les dades parlen per si soles: temperatures normals per a l’època de l’any (fins i tot per sota de la mitjana climàtica), 50 centímetres de neu nova en 24 hores el dia 29, i un total 133 centímetres de neu nova acumulat durant tot el mes. El gruix de neu màxim assolit, de 2,19 metres, fregant la mitjana. Les dades menys bones arriben a l’abril: en només dues setmanes, fins al dia 14, es van perdre fins a 85 centímetres de neu, sense cap gelada a l’alta muntanya, fet que va accelerar la fusió del mantell.
Aquest comportament és característic de la variabilitat climàtica del Pirineu, però també de l’impacte de l’escalfament global, condicionat sobretot per l’augment de la temperatura.