L’atracció d’emprenedoria a Andorra
El Principat té una oportunitat única per posicionar-se com a centre d’atracció
Andorra es troba davant d’una oportunitat única per posicionar-se com a centre d’atracció d’empreses i projectes emprenedors, aprofitant els avantatges fiscals, la situació estratègica, la seguretat, l’elevada qualitat de vida i els reptes que presenten els països veïns, especialment en la pressió fiscal sobre els seus ciutadans i empreses.
Amb una economia en creixement i una voluntat política, legislativa i social cada cop més orientada a la innovació i al creixement, Andorra disposa d’elements clau per aprofitar aquest potencial i posicionar-se com a destí competitiu, desplegant una sèrie de mesures estructurals i coordinades que fomentin la creació i consolidació d’empreses i projectes de base emprenedora, independentment del seu sector o dimensió, siguin o no considerats start-ups.
Entre d’altres línies d’actuació, s’ha de fer una aposta clara per la digitalització de l’Administració i la simplificació dels tràmits. La simplificació i digitalització dels diversos processos administratius són elements fonamentals per reduir les barreres d’entrada i millorar l’experiència de les empreses en el seu dia a dia. Països de l’entorn europeu han fet una aposta clara per la simplificació administrativa, i el resultat és una major eficiència dels processos i una major satisfacció dels ciutadans, que es tradueix en un increment quantitatiu i qualitatiu de les empreses que s’ubiquen al país que aposta per la digitalització. Andorra està treballant en aquest aspecte i esperem que en un futur pròxim es puguin arribar a realitzar tots els tràmits online, en terminis curts i amb plena coordinació entre les administracions vinculades.
Així mateix, és fonamental potenciar l’impuls a les societats hòlding i la flexibilitat en la residència de l’equip. Fomentar la creació de societats matrius a Andorra, sense que sigui necessari que tot l’equip sigui resident, ens ofereix l’oportunitat d’atreure nous models empresarials adaptats al context global, en què la presencialitat completa no és sempre necessària i els centres directius són cada cop més flexibles i globals. Aquesta mesura, analitzada en articles anteriors, facilita l’establiment d’empreses i l’atracció de riquesa al Principat sense comprometre el model demogràfic i social del país.
Addicionalment, un dels principals reptes –i alhora una oportunitat– en l’atracció de projectes emprenedors, és l’accés al finançament. Actualment, les empreses dels països de l’entorn tenen accés a vies diverses de finançament, entitats bancàries, fons d’inversió, business angels, crowdfunding, crowdlending i ajudes públiques, entre d’altres, que ofereixen als emprenedors moltes alternatives per finançar els seus projectes empresarials. Per a Andorra, disposar de vies de finançament actives i adaptades a les fases dels projectes és essencial per al desenvolupament empresarial, en les diverses fases de consolidació en què es trobin les empreses. La creació de mecanismes de suport financer, siguin privats, públics o mixtos, pot contribuir significativament a atreure iniciatives empresarials amb potencial de creixement. I, un cop atretes, retenir-les.
Finalment, i entre d’altres mesures estratègiques, cal destacar la importància de crear un hub d’innovació col·laboratiu al país, iniciativa que ja està actualment en marxa i que ha de permetre connectar els actors relacionats amb la innovació i l’emprenedoria a Andorra, incloent-hi el Govern, les universitats, empreses, emprenedors, inversors, incubadores, acceleradores i professionals especialitzats, afavorint la generació de sinergies, l’intercanvi de coneixement i el desenvolupament de projectes. Aquesta iniciativa, molt activa en països de l’entorn, s’ha consolidat com una forma essencial de concentrar l’actiu humà en un sol centre, en què es generen sinergies per a les empreses que els aporten clients, proveïdors, inversors, accés a l’Administració i multitud d’altres actius per potenciar el seu creixement futur.
El context actual d’Andorra ofereix una oportunitat clara per reforçar el nostre posicionament com a destí empresarial, aprofitant els nostres grans avantatges competitius. No obstant això, cal passar de l’estudi a l’acció i desplegar polítiques públiques, adaptar el marc normatiu i assegurar la implementació d’aquelles mesures necessàries per facilitar la implementació d’aquestes polítiques.
L’execució d’aquestes mesures pot permetre, entre d’altres, diversificar l’economia andorrana i fer-la menys dependent dels sectors tradicionals, millorar la competitivitat del país, fomentar l’atracció de projectes emprenedors i la retenció de talent, aportar riquesa i valor afegit al territori i, tot això, mantenint l’equilibri social i territorial, el creixement demogràfic i el model que volem de país.
En conclusió, Andorra té l’oportunitat única de construir un model propi de creixement econòmic basat en la innovació, l’emprenedoria i l’atracció de projectes, que pot executar-se sense necessitat de realitzar grans inversions ni mesures utòpiques; sinó fixant clarament unes polítiques públiques i garantint-ne l’execució, que permetrà consolidar un ecosistema empresarial sòlid, dinàmic i preparat per afrontar els reptes de futur.