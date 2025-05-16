La interoperabilitat: un pas decisiu cap a la transformació digital d’Andorra
L’era digital ens planteja nous reptes a l’hora de relacionar-nos amb els dispositius
L’era digital ens planteja nous reptes: la manera com ens relacionem entre nosaltres i també com es relacionen els nostres dispositius entre ells. Imaginem que tenim diversos dispositius a casa, com ara un telèfon intel·ligent, un ordinador, una tauleta i una impressora, els quals ens permeten accedir a múltiples aplicacions per gestionar les nostres necessitats del dia a dia. Ara, pensem com seria de genial si tots aquests dispositius i aplicacions poguessin comunicar-se i treballar junts.
Per exemple, si fem una foto amb el telèfon, l’editem a l’ordinador i després la pengem a les xarxes socials o la imprimim des de la tauleta, tot sense complicacions. Això és possible perquè els dispositius i les aplicacions tenen la capacitat de ser interoperables i poder interactuar i compartir dades de manera fluida. Un exemple clar d’aquesta capacitat és l’ús de serveis al núvol. Podem desar les nostres fotografies, contactes, contrasenyes i documents en un servei d’emmagatzematge al núvol des del nostre telèfon intel·ligent, i després accedir a aquest mateix document des de l’ordinador o la tauleta.
En l’àmbit de l’oci, quan es juga a videojocs en línia, consoles de diferents marques permeten interactuar en el mateix joc. Això també és interoperabilitat. La interoperabilitat assegura que, sense importar el dispositiu o la plataforma que fem servir, puguem accedir i treballar amb les nostres dades de manera consistent i des de qualsevol localització.
Si ens traslladem cap a escenaris de l’àmbit professional com el de la salut, trobem un entorn en què els sistemes d’informació de diferents hospitals i clíniques poden compartir dades dels pacients gràcies a la interoperabilitat. Això permet que els metges tinguin accés a un historial mèdic complet i actualitzat, independentment d’on s’hagi generat la informació, i evita que els pacients hagin de visitar-se acompanyats d’una muntanya de proves i resultats clínics.
Amb la lliçó apresa i entenent que els dispositius digitals i sistemes també col·laboraren tal com ho fa la societat, proposo la reflexió sobre si aquesta capacitat adquirida per treballar plegats i compartir informació de manera eficient també pot ser traslladada a nivell d’un país per oferir una millor experiència a la ciutadania. Amb aquest propòsit i amb l’objectiu d’assolir un major grau de col·laboració i coordinació entre les entitats del Principat, recentment s’ha signat un acord de col·laboració entre el Govern d’Andorra i els set comuns que estableix les bases per a l’intercanvi de dades i documents entre les diferents administracions públiques del país, assegurant en tot moment que estiguin protegides i siguin gestionades de manera responsable.
Aquesta fita històrica suposa un pas decisiu cap a la interoperabilitat i la transformació digital en el sentit de construir una administració andorrana col·laborativa i transparent que permetrà a les diferents entitats públiques compartir informació de manera segura i eficient, evitant la duplicitat d’esforços i reduint el temps de resposta, i sobretot pensant a posar al ciutadà al centre perquè no hagi de presentar la mateixa documentació en múltiples ocasions, ja que les dades estaran disponibles per a totes les entitats públiques.
L’evidència més clara d’aquest acord suposarà deixar endarrere la necessitat d’omplir reiteradament les nostres dades en qualsevol formulari de sol·licitud de tràmit, inscripció escolar o renovació de documents oficials que s’hagi de presentar davant les administracions públiques o d’imprimir i presentar documents acreditatius en paper que després són escanejats en un mostrador. Amb la interoperabilitat com a eina poderosa per a la construcció d’un futur més eficient, transparent i innovador. Andorra es posiciona com un país capdavanter en la transformació digital de l’administració pública, oferint serveis més eficients i de qualitat als seus ciutadans.