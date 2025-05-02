Un Campionat escolar d’esquí més just per a tothom
Com a mare d’un infant que ha participat per primera vegada en el Campionat escolar d’esquí, celebrat a l’estació de Pal Arinsal aquest abril, vull expressar la meva preocupació sobre els criteris que utilitza la Federació Andorrana d’Esquí per a la classificació dels nens i nenes en les categories federat i no federat. Crec que per garantir la igualtat d’oportunitats, seria necessari revisar i ajustar aquests criteris, especialment tenint en compte el titular de premsa que anunciava l’atorgament de beques als millors classificats de la categoria no federats. Segons el que es fa públic, la Federació Andorrana d’Esquí atorga 12 beques als alumnes no federats d’esquí alpí i quatre beques en la modalitat d’esquí de fons.
Tanmateix, la definició de no federat i federat no queda clara en el sistema actual, i això pot portar a una percepció d’injustícia en la competició. Els infants que han participat en el campionat ho han fet amb les mateixes condicions d’igualtat i equitat? La resposta, per a molts pares i mares, és que no. Per començar, seria fonamental establir clarament quins infants són considerats no federats i quins federats. Segons la meva opinió, els infants no federats haurien de ser aquells que practiquen l’esquí de manera ocasional, principalment amb les seves famílies i de manera recreativa, i sense participar en escoles d’esquí com Snowplus, Esquí Diferent o altres.
Per altra banda, els infants que estan federats i participen regularment en competicions i entrenaments haurien de ser els únics classificats com a federats, ja que el seu nivell de preparació és molt més alt. Aquesta divisió ja reflecteix millor les condicions de partida i permetria a tots els infants competir en condicions més justes. Probablement caldria plantejar la creació d’una nova categoria per als infants que assisteixen a escoles especialitzades en esports d’hivern, com Snowplus, Esquí Diferent i altres similars. Aquesta categoria hauria d’incloure tots aquells nens i nenes que, tot i no encaixar de manera total en les categories establertes, es troben en una situació intermèdia.
Cal mencionar que els infants de Snowplus estaven inscrits en la categoria de no federats, mentre que els alumnes d’Esquí Diferent, que és una escola d’esquí similar, competien en la categoria de federats. Les entitats que organitzen aquest campionat escolar haurien de poder seure plegades i reflexionar sobre tots aquests punts mencionats. Les beques haurien d’estar destinades només als infants que no tenen accés a una escola d’esquí, així s’aconseguiria un campionat més just per a tots, en què els infants es poguessin sentir realment valorats pel seu esforç i no per les seves circumstàncies econòmiques.
I és que només així, en condicions d’igualtat, els nens podran arribar als tres primers llocs i tenir l’oportunitat de gaudir d’una beca que els ajudi a seguir desenvolupant el seu talent.