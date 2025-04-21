Esculpint els orígens
Homenatge a Trudy Kunkeler (Dordrecht, 22/8/1944-18/3/2025)
Anar a la recerca dels orígens, de la creació de la matèria, a través de les estructures de base, de les formes, textures, grafismes i colors, i rastres deixats pels quatre elements, aigua, aire, foc i terra, és el camí que has seguit, Trudy, en la teva deriva dins del coneixement artístic, si considerem l’obra plàstica realitzada i que ens has anat mostrant al llarg de la teva extensa trajectòria.
El teu mitjà d’expressió, l’escultura, que incorpora les quatre dimensions completes i permet el desplaçament físic o moviment de l’obra.
El teu material i tècnica, la ceràmica, que inclou alhora els quatre elements, aigua, aire, foc i terra i, per tant, l’obra es pot dedicar plenament a l’acte creatiu de recrear els orígens de la creació, renovant les formes i traces sobre les matrius escollides dels espais triats indefinits o finits, complexos o simples, marginals o centrals, comuns o singulars, siguin naturals o antròpics.
I la ceràmica com a escultura, per agregació de matèria o de les parts i no per descomposició, separació de parts o desagregació matèrica.
La teva obra ens queda i concentra tota la teva memòria
Entendre el món a partir de la seva creació i recreació contínua i cíclica, que esborra, redibuixa i genera sense parar rastres, estructures i formes.
Construcció i desconstrucció esdevenen el mateix, només mostren un moment del procés permanent d’encarnació de la matèria en concrecions materials i corpòries excepcionals i alhora banals.
Tant en el cas en què les formes sorgeixen després del clivellat i erosió del sòl o terra pels altres elements, com per la surgència directa de les mateixes del fons de la terra, els escenaris i les teves peces recorden el món abans de l’acció humana, animal o vegetal sobre d’ell, les estructures estàtiques primàries i els paisatges que constitueixen el sòl, les roques, els deserts o bé les estructures dinàmiques primàries de l’aigua, de la neu, del desert...
Fins i tot les teves obres inspirades en obres humanes ens retrotrauen a la seva condició primària o primigènia, a partir de la seva desconstrucció o fragmentació en parts.
En el fons el teu art, el teu treball, sembla voler ordenar i equilibrar el caos antròpic i d’aquí el teu interès per la natura, fent-ne sortir la màxima expressivitat possible des de la senzillesa o el traç i la forma mínimes.
El teu acte creatiu vol ser com l’acte fundacional de la primera transformació o constitució de la matèria en el món, just abans que la vida se n’apropiï.
És la construcció arquitectònica del continent abans que en prengui possessió el contingut.
És l’anticipació plàstica de la forma.
És la prèvia cosificació de la matèria en el lloc, l’espai i el temps concrets.
L’artista necessita, però, viure en llocs ordenats per inspirar-se i d’aquí Barcelona i Dordrecht que s’expressen en les seves cartografies, de trames urbanes o bé en la Natura de Biesboch, Andorra, Pirineu, Montsegur, el Iemen...
La teva obra va i bé del primigeni a l’existent i de l’existent al primigeni.
Una acció de creació en els dos casos reduccionista i simplificadora per recordar-nos que l’acte de creació està relacionat o sempre retorna a l’origen.
I això, directament o a través del que en dius interescultura o evolució del model inicial en transformació successiva.
La teva obra esdevé abstracció de l’origen o abstracció de l’existent en relació amb l’origen.
L’escultura a partir del fragment i la composició del tot des de les parts.
Desconstrucció seriada en parts, totes iguals però alhora totes diferents.
L’escultura desconstruïda a través de la ceràmica també, com a art major.
En definitiva l’art com l’anada i el retorn, permanent i continu, entre la natura i la cultura, des de l’origen o en relació amb l’origen.
L’escultura és-cultura i ens ho recordes en les interescultures que ens fan anar i venir, a través de la memòria, entre l’inici i la fi, traspassant fronteres.
Un final aplicat des de la poesia de la metàfora amb imaginació, paciència, constància, convicció, intuïció, experimentació i professionalitat com els trets del teu caràcter i manera de ser.
La teva obra ens queda i concentra tota la teva memòria i ens mostra allò après en el teu camí de vida, la teva visió personal del món i la dimensió espiritual perseguida. La teva vida, finalment també desconstruïda, ha retornat a l’origen.