Dia mundial de l’atenció precoç: un compromís amb el futur

Avui, 15 d’abril, celebrem el Dia mundial de l’atenció precoç, una data que ens recorda la importància de detectar i intervenir en les necessitats dels infants des de les primeres etapes de la seva vida. I també és un dia per reflexionar sobre com entenem i com oferim aquesta atenció des de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

El servei d’atenció precoç, Impuls, esdevé un referent al nostre país, oferint un model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals. Quan parlem de desenvolupament infantil, és essencial considerar l’infant dins del seu context. El seu creixement està profundament vinculat al seu entorn més immediat: la llar, l’escola bressol, les rutines diàries o els vincles afectius, entre d’altres. I aquí, el paper de la família és essencial.

Aquest model d’intervenció proposa un canvi de mirada: no es tracta només d’“intervenir sobre l’infant”, sinó d’acompanyar la seva família, reconèixer-la com a experta en el seu fill o filla i treballar plegats des del respecte, la confiança i la valoració de les seves competències. L’objectiu no és dirigir, ni substituir, sinó capacitar, empoderar i reforçar. Que la família se senti segura, forta i protagonista de les decisions i de les respostes que ofereix als seus infants.

Així, a Impuls, intervenim directament en els entorns naturals de l’infant: ja sigui a casa seva, a l’escola bressol o en altres indrets. És en aquests espais on es donen les veritables oportunitats d’aprenentatge, en les rutines quotidianes de l’infant i la família: a l’hora de vestir-se, durant els àpats, en el joc lliure, al bany o al parc, entre d’altres. El nostre equip busca aquests moments per detectar oportunitats i aportar estratègies adaptades a cada infant i a cada família, des d’una mirada integral, respectuosa amb els seus valors, la seva cultura, les seves prioritats i la seva manera de viure.

Concretament, tota aquesta filosofia es reflecteix en el treball del nostre equip multidisciplinari, format per psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals, tots ells experts en el desenvolupament de la primera infància i en l’atenció a les famílies. El valor afegit del nostre servei rau en el grau d’especialització i compromís del nostre equip. Treballem de manera transdisciplinària, fugint del paradigma rehabilitador tradicional en què el professional és l’expert que dicta les pautes. En canvi, adoptem un rol col·laborador, en què la família es converteix en la principal aliada. No es tracta que la família esdevingui terapeuta, sinó que estigui ben capacitada i empoderada per donar les millors respostes als fills en cada moment.

A més, el nostre servei també compta amb la col·laboració estreta amb altres professionals i institucions educatives. Aquesta xarxa de col·laboració ens permet oferir una atenció integral i coordinada, assegurant que tots els aspectes del desenvolupament del nen siguin abordats de manera coherent i efectiva. La nostra filosofia de treball es fonamenta en la idea que la intervenció precoç no és només responsabilitat d’un sol professional, sinó que requereix la implicació de tot un equip i la col·laboració activa de la família.

En aquest escenari, i com no pot ser d’una alta manera, la detecció precoç és un aspecte clau en el nostre servei. Identificar les necessitats dels infants des de les primeres etapes de la seva vida permet intervenir de manera efectiva i oferir les eines necessàries per al seu desenvolupament. Això no tan sols beneficia el nen o la nena, sinó també la seva família, que rep el suport i les eines necessàries per afrontar les dificultats i potenciar les capacitats del fill o filla.

I és que l’atenció precoç no és només una qüestió de salut, sinó també de justícia social. Garantir que tots els nens i nenes tinguin accés a les intervencions necessàries per al seu desenvolupament és una manera de construir una societat més equitativa i inclusiva. Els primers anys de vida són crucials per al desenvolupament cognitiu, emocional i social dels infants, i una intervenció adequada pot marcar la diferència per aconseguir un futur ple d’oportunitats.

En aquest Dia mundial de l’atenció precoç, volem destacar la importància de serveis com Impuls, que aposten per un model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals. La nostra missió continua sent la de capacitar i empoderar les famílies, assegurant que cada infant pugui desenvolupar-se al màxim potencial, així com millorar la qualitat de vida en l’estructura familiar. La detecció precoç i la col·laboració estreta amb les famílies són claus per aconseguir aquest objectiu. Celebrem aquest dia amb el compromís de continuar treballant per un futur millor per als nostres infants.