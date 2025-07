Dues dècades de compromís amb la infància invisible

Creat: Actualitzat:

Avui, 12 d’abril, es commemora el Dia internacional dels infants del carrer. En aquesta data, el món gira la mirada cap a milions de nens i nenes que viuen en situació d’abandonament, exclusió i vulnerabilitat extrema.

Són infàncies que sobreviuen als carrers, invisibles per a molts, però no per a Cooperand, que des de fa més de 20 anys treballa incansablement perquè la infància més desprotegida tingui una oportunitat real de futur.

Creiem en una cooperació que no imposa i que acompanya

Fundada sobre valors de justícia, empatia i cooperació internacional, Cooperand ha centrat la seva tasca a acompanyar la infància en risc d’exclusió social a través de programes integrals de teràpia psicològica, pedagogia, nutrició i acompanyament emocional en diversos indrets a Llatinoamèrica.

Creiem en una cooperació que no imposa, sinó que acompanya. Que no tan sols assisteix, sinó que transforma. El nostre objectiu és oferir eines, afecte i estructures sòlides perquè cada nen i nena pugui créixer en un entorn segur i digne.

Un dels pilars més valuosos de la feina de Cooperand és la seva xarxa de més de 400 voluntaris, principalment procedents d’Andorra i Espanya, que han viatjat amb Cooperand al terreny per oferir el seu temps, els seus coneixements i, sobretot, la seva sensibilitat.

Són terapeutes, educadors, sanitaris, nutricionistes, estudiants i persones compromeses que han compartit la seva vida amb infants que carreguen històries difícils, però també una immensa capacitat de resiliència.

Aquest esforç col·lectiu ha permès crear espais d’acollida, centres educatius, projectes de salut mental i xarxes comunitàries que avui són un referent d’intervenció responsable, sostenible i afectiva.

En aquest camí, Andorra ha estat un aliat clau. Des d’institucions públiques i privades fins a la ciutadania, el compromís amb els projectes de Cooperand ha estat ferm, constant i generós.

Gràcies al seu suport, milers de nens i nenes han pogut rebre atenció especialitzada, formació, alimentació diària, acompanyament emocional i, sobretot, la certesa que la seva vida importa.

A totes les persones, entitats i institucions andorranes que han confiat en aquest projecte al llarg dels anys, Cooperand els expressa el seu més profund agraïment. La transformació d’aquestes vides no hauria estat possible sense la seva implicació.

En aquest Dia internacional dels infants del carrer, Cooperand recorda que darrere de cada infant al carrer hi ha una història que mereix ser escoltada, una ferida que pot guarir i un potencial que pot brillar amb el suport adequat.

Perquè cap infant hauria de créixer sense família, sense amor, sense protecció ni accés a drets bàsics i oportunitats.

Perquè encara queda molt per fer. I perquè junts, des de l’empatia i l’acció, podem continuar transformant realitats.