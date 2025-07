Gràcies, senyor síndic, gràcies, Andorra

Creat: Actualitzat:

Avui, 2 d’abril, se celebra el Dia mundial de la conscienciació de l’autisme, una data instaurada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2007 amb l’objectiu de promoure la plena inclusió de les persones amb autisme en la societat. L’ONU va convidar tots els estats membres, organitzacions internacionals i la societat civil a sensibilitzar la població sobre aquest trastorn. La resolució recorda la importància d’augmentar la consciència pública per garantir els drets fonamentals i la igualtat de les persones amb TEA (trastorn de l’espectre autista).

Des de l’Autea, l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra, fundada l’any 2006, celebrem amb orgull aquest dia amb un sentiment de gratitud i satisfacció per tot el treball realitzat. Aquest dia també és una oportunitat per reconèixer el treball incansable de totes les persones que han format part de la nostra associació. Estem agraïts a aquells que des de les seves posicions han donat suport a la nostra causa i que creuen que la normalització de la vida de les persones amb TEA i les seves famílies és possible i necessària.

En una jornada com aquesta, volem expressar el nostre agraïment a la societat andorrana, representada per figures clau com el síndic general , el Molt Il·lustre Sr. Carles Ensenyat Reig. La seva invitació personal per celebrar aquest dia amb nosaltres ens ha emocionat profundament. Ha estat un gest especialment significatiu perquè ha estat el mateix síndic qui de manera pro activa s’ha apropat a nosaltres per convidar-nos a participar i a celebrar junts aquesta jornada. Un gest que referma que el Consell General és la casa de tothom, i que inclou de manera real i sincera a aquells que sovint quedem massa invisibilitzats.

Aquest compromís també es va veure reflectit en la participació de l’Autea en la celebració del 30è aniversari de la Constitució andorrana, amb la creació d’un cartell commemoratiu dissenyat pel projecte inclusiu Anissa de Jecom Disseny, en què participen joves amb TEA i síndrome de Down.

Avui volem agrair també a entitats com la Fundació Anna Didi; la Skimo Femení; l’FC Andorra; Ingeni Coworking; Chapter d’Esade Alumni; Grandvalira; Andbus; Princesport; Fundació Armor; Totem; Càritas Andorrana; Illa Carlemany; a Jordi Soldatòv; a Eva Arasa i Sam Bosque; a Gràfiques Andorranes i als mitjans de comunicació, el seu gran suport, i a altres empreses que aquest mes d’abril, dedicat a l’autisme, contribueixen a augmentar la consciència pública sobre aquest trastorn. La seva implicació ajuda a fer visible el TEA i a normalitzar la seva presència en la nostra societat.

El nostre agraïment s’estén també als nostres col·laboradors més pròxims, com el Govern d’Andorra, amb qui hem tingut l’oportunitat de reunir-nos recentment. El compromís del Govern de continuar amb la col·laboració per impulsar els programes i projectes de l’Autea és fonamental per a l’atenció de més de 140 persones amb TEA, millorant la qualitat de vida de més de 400 familiars. També volem expressar el nostre agraïment al comú d’Andorra la Vella, que ens ha cedit un espai adequat per desenvolupar els nostres programes, garantint la privacitat i comoditat de les famílies.

Finalment, reconeixem també la tasca dels set comuns del país, que treballen activament per normalitzar la inclusió de les persones amb TEA a través d’iniciatives d’accessibilitat universal als espais públics i formació dels seus equips. Tot això és essencial per garantir la integració de les persones amb TEA en la vida quotidiana de la comunitat.

Com a societat, el nostre objectiu és clar: garantir que les persones amb TEA tinguin una presència activa i visible a la comunitat i, per aconseguir-ho, necessitem la implicació de tothom.

Gràcies per sumar, gràcies per creure, gràcies per avançar junts cap a la inclusió!