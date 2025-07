I si deixem de menysprear-los?

Creat: Actualitzat:

Recentment, molts de nosaltres hem sentit a parlar sobre la sèrie de Netflix Adolescent, de la qual tothom, com no podia ser d’una altra manera, té alguna cosa a dir o creure’s amb el dret de formar una teoria hermètica sobre l’etapa de l’adolescència. Aquest discurs que molts de nosaltres ens creem no té en compte el context social, geogràfic o econòmic de la figura de l’adolescent que “ha de ser jutjada i criticada”.

Com a docent en l’etapa d’educació secundària obligatòria i mare d’adolescent i preadolescent, he sentit la necessitat de fer una reflexió al voltant d’aquesta etapa per la qual tots i totes hem passat i, amb el pas del temps, hem deixat enrere sense recordar com ens sentíem, com ens van tractar o què crèiem que era important per a nosaltres llavors.

A la nostra societat, l’adolescència es veu sovint com una etapa problemàtica, un període de rebel·lia i descontrol que cal corregir i supervisar amb “mà dura”. Els adolescents són etiquetats com a irresponsables, immadurs o mandrosos, i massa sovint se’ls tracta amb desconfiança i condescendència. Però, ens hem aturat mai a pensar com els afecta aquesta percepció? Ens adonem que els estem negant la seva pròpia humanitat?

Els adolescents són persones en plena formació, en una fase de descobriment i aprenentatge constant. No són adults en miniatura, però tampoc són “nens petits” ni propietat de ningú. Necessiten espai per equivocar-se, per prendre decisions i per construir la seva identitat i, en comptes d’acompanyar-los en aquest procés, massa sovint els exigim maduresa sense oferir-los les eines necessàries per aconseguir-la, més aviat els imposem una manera de fer que pensem que ha de ser la correcta, però com a adults, i no ho són.

La societat els tracta de manera contradictòria: se’ls demana responsabilitat, però se’ls nega autonomia. Se’ls recrimina que passin massa temps a les pantalles, però no se’ls ofereixen espais de lleure alternatius. Se’ls diu que han de preparar-se per al futur, però se’ls ignora quan tenen idees o opinions sobre el món en què viuen. Aquesta incoherència no tan sols és injusta, sinó que també té conseqüències. Si eduquem els joves amb menyspreu i desconfiança, no podem esperar que esdevinguin adults segurs i compromesos amb la societat.

Només cal observar situacions quotidianes per veure com es relega els adolescents a un paper de “sospitosos habituals”. Quants cops hem vist un grup de nois i noies asseguts en un banc o unes escales (espais públics) i, al cap de poca estona, un adult s’hi acosta per dir-los que no poden estar allà? O persones adultes a l’autobús que, només en veure un grup d’adolescents pujar, ja els criden l’atenció abans que hagin fet res malament? Sovint, quan un adult aixeca la veu a un adolescent en un espai públic, ningú ho qüestiona, perquè la idea que “segur que feien alguna cosa dolenta” ja està interioritzada, i ells també interioritzen aquest tracte de menyspreu i desconfiança.

Dels 12 als 18 anys, els adolescents es troben en una etapa en què es defineix el seu caràcter i la seva manera d’entendre el món. Aquest procés no depèn només de la família o de l’escola, sinó també del tracte que reben de la societat en conjunt. A més, tothom ha passat per aquesta etapa, encara que en contextos diferents, però se’ns ha oblidat.

L’adolescència ens marca profundament i condiciona la manera com afrontarem la vida adulta. Qui ha crescut sentint-se escoltat i respectat, probablement reproduirà aquest model en el futur. Però qui ha experimentat desconfiança i rebuig, sovint acabarà projectant aquesta mateixa actitud cap als joves quan sigui adult.

Cal un canvi de mentalitat. És imprescindible veure els adolescents com a ciutadans amb drets i com a persones capaces d’aportar valor al present, no tan sols al futur. Hem de donar-los veu en els debats socials, escoltar-los sense prejudicis i confiar en la seva capacitat de prendre decisions. Necessitem una societat que els respecti i els tracti amb dignitat, perquè, al cap i a la fi, reproduiran el que han après amb “mà dura”.

Si volem un futur millor, comencem per donar-los el reconeixement i la consideració que mereixen, no els menyspreem pel simple fet de ser adolescents.