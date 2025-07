Uns Pirineus sense fronteres davant del canvi climàtic

Creat: Actualitzat:

La comunitat científica ha demostrat que, als territoris de muntanya, la temperatura augmenta de forma més ràpida que en altres llocs. Concretament als Pirineus, ha pujat un 30 per cent més que la mitjana global en les darreres sis dècades. Els paratges únics, valls profundes i cims blancs i imponents d’aquesta serralada estan exposades a riscos que no només amenacen els ecosistemes i la biodiversitat, sinó també la disponibilitat de recursos i l’economia.

En aquest context ha sorgit el projecte europeu transfronterer més gran per adaptar una zona de muntanya al canvi climàtic. El seu nom és LIFE PYRENEES4CLIMA i el seu leitmotiv és: Cap a una comunitat de muntanya transfronterera resilient al canvi climàtic als Pirineus 2024-2031. Hi participen 46 entitats sòcies dels set territoris pirinencs i proposa una sèrie d’accions conjuntes que es desenvoluparan durant els propers set anys.

Així, institucions, entitats i agents d’Andorra, Catalunya, Euskadi, Navarra, Aragó, Nova Aquitània i Occitània han unit forces i coneixements per a fer front a aquest gran repte i augmentar la resiliència del conjunt de la bioregió Pirineus. De fet, PYRENEES4CLIMA, que està coordinat per l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic, està proposant una intervenció diferent: aplicar un enfocament integrat, multidisciplinari i multiescala, aterrant i fent realitat les accions proposades a la primera estratègia europea transfronterera de canvi climàtic a Europa, l’EPiCC, i arribant fins a l’àmbit local.

Serà a través de 33 experiències demostratives que es materialitzarà aquesta estratègia en accions concretes, un treball tangible adaptat a cada territori i comptant amb els agents del mateix territori, que, a més, buscarà ser replicable a altres zones de muntanya del mateix Pirineu i del continent. Es tracta d’un projecte sense precedents, una gran oportunitat, que lluita en cooperació contra una realitat cada cop més comuna i punyent.

Efectes d’aquesta nova realitat són les esllavissades del terreny o les pluges torrencials, els incendis, i els riscos que aquests fenòmens suposen per a l’entorn i la població. També el canvi en l’estat i la durada de la coberta de la neu, que afecta la disponibilitat dels recursos hídrics, les estacions d’esquí i el turisme en general i, per tant, l’economia d’aquestes zones. Cal no oblidar sectors vulnerables com el primari (agropastoralisme, forestal, agricultura…), que ha d’adaptar les pràctiques al repte climàtic i la supervivència de les quals depèn en gran manera de la seva capacitat d’adaptació i al valor que la societat li reconegui en aquesta lluita pel canvi climàtic.

PYRENEES4CLIMA sorgeix com a oportunitat transformadora, on la cooperació transfronterera és la clau per fer possible que aquesta vulnerabilitat es converteixi en catalitzador de l’acció positiva i innovadora. Es tracta d’un projecte emblemàtic per la dimensió econòmica, la dimensió territorial i la gran participació d’entitats de cada territori pirinenc, la base del qual és el compromís comú, i que garanteix un diàleg permanent entre les parts per abordar de manera eficaç i eficient les polítiques d’adaptació al canvi climàtic.

Per abastar un repte tan ampli i amb tants vessants, PYRENEES4CLIMA emprèn la seva marxa des de cinc àmbits de treball: comprensió dels impactes climàtics; millora de la resiliència dels espais naturals; adaptació de l’economia de muntanya; protecció de la població i del territori davant dels riscos naturals-climàtics i el deteriorament dels recursos; i potenciació d’un sistema innovador de governança climàtica que faci partícip la ciutadania, als sectors socioeconòmics, a la comunitat científica i als responsables de la gestió política.

Les 33 experiències demostratives tracten aquests àmbits. Les solucions inspirades en la natura, l’estudi i l’ús del bosc com a protector davant d’esllavissades i allaus, noves fórmules de turisme més adaptat, tècniques d’agropastoralisme amb ramaderia resilient i regenerativa, adaptació de la gestió de les zones de regadiu... són ja exemples reals de treball local i transfronterer, d’un compromís que cercarà al mateix temps la transferència i la seva extensió amb la replicació.

Perquè només una visió interterritorial, que no tingui en compte les fronteres, donarà com a fruit solucions reals, escalables i innovadores, amb casos d’èxit i bones pràctiques. Amb l’objectiu últim de donar resposta a l’emergència climàtica, i protegir i adaptar els Pirineus, la seva població i el seu territori. Aquest treball comú encararà millor el repte al s’enfronten les regions europees de muntanya ara i en el futur. El canvi climàtic no distingeix fronteres. L’acció climàtica transfronterera i en zones de muntanya organitzada de manera conjunta també és positiva pels territoris limítrofs i el conjunt del planeta; ens hi juguem el futur.