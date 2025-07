Reflexió sobre el creixement del PIB d’Andorra el 2024

Creat: Actualitzat:

El recent anunci del Govern indicant que el PIB d’Andorra ha crescut un 3,4% durant l’any 2024, fins a situar-se en 3.732,4 milions d’euros, representa un resultat econòmic significatiu en el context macroeconòmic internacional actual. Si fem una comparativa del creixement andorrà respecte al de les principals economies internacionals (vegeu quadre adjunt), aquest registre situa Andorra clarament per sobre del creixement mitjà de la Unió Europea (0,8%) i de la zona euro (0,7%), i també per damunt del creixement registrat als Estats Units (aproximadament 2,8% l’any 2024). Només les economies emergents, com ara la Xina, han assolit un creixement superior.

Aquest diferencial positiu pot atribuir-se a diversos factors: una consolidació de la demanda interna, l’estabilitat institucional, una política fiscal prudent i una aportació sostinguda dels sectors serveis i de la construcció. Tot i que encara no es disposa de les dades desagregades per sectors publicades per Estadística.ad corresponents a 2024, històricament el pes de l’activitat terciària –amb especial incidència del turisme, el comerç i els serveis professionals– ha estat determinant en la configuració del creixement del PIB andorrà.

En termes comparatius, també cal destacar que el PIB per càpita d’Andorra es manté en nivells elevats dins del context europeu, fet que permet classificar-la com una economia avançada. Tanmateix, cal matisar que els principals sectors que impulsen l’activitat econòmica del país —com el turisme i la construcció— no són, per definició, generadors d’alt valor afegit, la qual cosa planteja reptes importants en termes de productivitat i transformació estructural. Pel que fa a la inflació, s’ha registrat una taxa del 2,3% al tancament de 2024, lleugerament per sobre del llindar recomanat del 2% per mantenir l’estabilitat de preus. Pel que fa a l’ocupació, tot i que encara no es disposa de la dada tancada, Andorra ha estat històricament un país amb pràcticament plena ocupació. Aquest fet consolida la seva imatge com a economia estable i reforça la percepció d’estabilitat i dinamisme del mercat laboral andorrà.

En l’àmbit de la sostenibilitat fiscal, l’assoliment d’un superàvit pressupostari, en paral·lel a aquest creixement, reforça la capacitat del Govern per afrontar xocs futurs, consolidar la seva credibilitat davant els mercats i mantenir una trajectòria de deute continguda en relació amb el PIB. Aquest posicionament fiscal resulta especialment rellevant davant les dificultats de consolidació pressupostària que presenten moltes economies de l’entorn europeu.

Amb tot, cal emfasitzar que el creixement econòmic ha de ser analitzat també en clau de qualitat i inclusió. La manca d’indicadors complementaris com la productivitat total dels factors, el creixement salarial real, la inversió pública i privada o la distribució de la renda limita una valoració completa. Així mateix, és necessari monitoritzar els possibles riscos a mitjà termini: l’elevada dependència del sector turístic, les tensions en el mercat immobiliari, la vulnerabilitat davant del canvi climàtic i l’impacte de l’entorn normatiu internacional, especialment en matèria financera i fiscal, fan que el futur econòmic andorrà presenti riscos inherents que cal anticipar amb polítiques actives i planificació estratègica.

Finalment, l’acord d’associació amb la Unió Europea pot esdevenir un vector clau per impulsar una nova fase d’integració econòmica, augmentar l’eficiència allocativa dels recursos i reforçar la competitivitat de l’economia andorrana. Perquè aquest escenari es materialitzi de manera positiva, serà fonamental enfortir el capital humà, garantir una transició digital efectiva i adoptar reformes estructurals que promoguin un creixement resilient, sostenible i inclusiu.

En conclusió, el creixement del PIB del 3,4% l’any 2024 és una dada destacable que posiciona Andorra favorablement en l’escenari econòmic internacional. El veritable repte per al país és transformar aquest impuls conjuntural en una trajectòria estructural de creixement sostingut i benestar compartit per a tota la ciutadania andorrana. El moment actual representa una oportunitat per consolidar un model econòmic estable, diversificat i adaptat als desafiaments del segle XXI. En paral·lel, és fonamental que aquest creixement es traslladi també a l’economia domèstica, generant més benestar, oportunitats i qualitat de vida per al conjunt de la població del nostre país.

Per assolir aquest objectiu, caldrà continuar treballant en polítiques públiques que fomentin la competitivitat, la innovació i el suport al teixit empresarial local. L’impuls a sectors amb major valor afegit, la inversió en educació i formació contínua, així com la promoció de l’habitatge assequible i la cohesió social, seran elements clau per garantir que el progrés econòmic arribi a totes les llars andorranes de manera efectiva i equitativa. En aquest sentit, també serà imprescindible avançar en reformes estructurals de gran abast com ara el sistema de pensions, amb l’objectiu de garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini i reforçar la protecció social en un entorn demogràfic canviant.