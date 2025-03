Andorra, cap a un futur impulsat per la intel·ligència artificial

Creat: Actualitzat:

Andorra: liderant la revolució creativa de la intel·ligència artificial als Pirineus

Andorra viu un moment clau, amb una oportunitat històrica per transformar-se en referent europeu en intel·ligència artificial (IA) creativa i generativa, posicionant-se com una marca tecnològica prèmium reconeguda internacionalment. M’agradaria parlar-vos avui des de la meva visió com a fundador d’una de les acadèmies d’intel·ligència artificial més grans en l’àmbit hispanoparlant i responsable d’IA de Masterchef World de les possibilitats que se’ns obren per davant.

Tradicionalment centrada en el turisme, les finances i el comerç, Andorra afronta ara el repte apassionant de diversificar i modernitzar la seva economia aprofitant el potencial innovador de la IA. En aquest sentit, els darrers mesos el país ha fet avenços destacats amb l’impuls governamental d’una nova agència per ordenar les dades i millorar-ne l’ús, així com acords amb gegants tecnològics com ara Microsoft per accelerar la transformació digital.

La IA generativa, capaç de crear solucions originals i personalitzades, ofereix oportunitats immenses en sectors estratègics:

–Turisme personalitzat i sostenible: plataformes d’IA capaces de predir comportaments turístics i dissenyar experiències úniques per a cada visitant, promouen un turisme d’alta qualitat que respecta el medi ambient i permet una gestió equilibrada del territori.

–Cultura digital pròpia: desenvolupar continguts culturals únics a través de la IA, combinant la història i la identitat pirinenca amb formats innovadors i immersius per atraure públics locals i internacionals.

–Administració pública àgil i propera: aplicar IA generativa en la comunicació pública per oferir una atenció ciutadana personalitzada, clara i multilingüe, millorant l’experiència ciutadana i l’eficiència administrativa.

–Nous sectors tecnològics emergents: promoure empreses especialitzades en entreteniment digital immersiu, disseny generatiu en arquitectura sostenible i tecnologies avançades aplicades als esports de muntanya, posicionant Andorra com a pionera en nínxols tecnològics innovadors.

Esdeveniments clau: Next AI Summit 2025

Els dies 20 i 21 de març, Andorra va acollir el Next AI Summit a l’Andorra Park Hotel, un esdeveniment que ha consolidat el país en el mapa europeu de la innovació tecnològica. Amb ponents internacionals destacats com Gary Marcus, el congrés ha demostrat clarament el compromís d’Andorra amb una intel·ligència artificial ètica, sostenible i creativa. L’èxit de participació i les ponències d’alta qualitat han reafirmat el potencial real d’Andorra com a hub tecnològic prèmium.

El paper estratègic d’Andorra Innovació

Andorra Innovació impulsa aquest lideratge tecnològic, fomentant sinergies entre sectors emergents, turístics i tradicionals, i garantint una adopció responsable de la intel·ligència artificial. Això contribueix a crear un ecosistema vibrant d’innovació que reforça el posicionament prèmium del país com a referent tecnològic als Pirineus.

Els pròxims cinc anys: formació, infraestructura i ètica

Per assolir aquesta visió, és essencial centrar-nos en tres àmbits clau:

–Talent especialitzat: a través de CenteIA Education, s’està formant professionals qualificats en IA generativa i disciplines digitals, assegurant un capital humà excepcional i fomentant l’ús responsable de les tecnologies entre les noves generacions.

–Infraestructura digital segura: consolidar una infraestructura digital robusta amb ciberseguretat basada en IA per protegir institucions, empreses i ciutadans.

–Ètica i transparència: implementar marcs normatius clars que assegurin un ús responsable i ètic de la IA, convertint Andorra en referent internacional en bones pràctiques.

Andorra ja ha fet els primers passos decidits. Ara toca avançar amb força per consolidar-se definitivament com un líder destacat en la revolució creativa de la intel·ligència artificial a Europa.