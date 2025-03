Les societats hòlding a Andorra. Una oportunitat estratègica

Creat: Actualitzat:

En un context global cada cop més interconnectat, on la mobilitat del capital i l’optimització fiscal són factors clau en la planificació empresarial i patrimonial, les societats hòlding són una eina òptima per estructurar inversions internacionals. Però... què és una hòlding i per què pot ser especialment interessant per Andorra?

Què és una societat hòlding?

Una societat hòlding és una entitat que té com a objectiu principal tenir participacions en altres empreses, nacionals o estrangeres, i realitzar inversions. En lloc d’exercir una activitat econòmica directa, com pot ser la venda de productes o la prestació de serveis, la funció de la hòlding és la d’ostentar participacions en d’altres empreses, coordinar, gestionar i concentrar el capital i realitzar inversions, sovint des d’un mateix grup empresarial.

Aquest tipus d’entitat pot tenir participacions en empreses de múltiples sectors, com ara el tecnològic, financer, immobiliari o industrial, i permet la creació de conglomerats internacionals estructurats d’una manera eficient, tant des d’un punt de vista mercantil com fiscal.

Una forma d’atraure riquesa sense saturar el territori

Un dels principals avantatges de fomentar les societats hòlding a Andorra és que permeten atreure riquesa i inversió al país sense afectar necessàriament el creixement demogràfic ni la pressió sobre el territori. A diferència d’altres models empresarials que requereixen molts treballadors, infraestructura i serveis, les hòlding poden operar amb estructures petites i molt eficients.

Aquestes societats poden gestionar inversions milionàries, moure capitals, rebre dividends o dirigir grups empresarials amb presència global, sense necessitat d’un gran volum de treballadors o espai físic, i amb una contribució important a l’economia andorrana mitjançant impostos, serveis professionals i activitat bancària.

Socis residents... i també no residents

Un dels grans avantatges d’aquest tipus d’entitats és que no requereixen que els seus socis siguin necessàriament residents al país, tot i que òbviament requeriran certa estructura i substancialitat fiscal al país. Això obre la porta a inversors internacionals que vulguin centralitzar la gestió del seu patrimoni i les seves participacions empresarials a Andorra, aprofitant el nostre atractiu marc fiscal, jurídic i financer. Així mateix, també poden ser una eina útil per a residents a Andorra, ja siguin actius o sense activitat lucrativa (residents passius), que vulguin invertir dins o fora del país, de forma estructurada i professionalitzada.

Un instrument per crear grups empresarials internacionals amb base andorrana

El model de societat hòlding és especialment útil per crear grups empresarials amb presència en diversos països, on cada filial opera localment però els beneficis poden ser repatriats a la matriu (hòlding) andorrana en forma de dividends. Això permet, entre d’altres, centralitzar beneficis al Principat, optimitzar-ne la gestió, reinvertir-los des d’aquí i fer créixer el grup empresarial des d’una estructura sòlida i eficient. A la vegada, permet atreure grans empreses internacionals, les quals establiran la matriu a Andorra però tindran les seves filials allà on realitzin la seva activitat empresarial.

Aplicació en multitud de sectors

Les hòlding són estructures versàtils des de les quals es poden canalitzar inversions en sectors molt diversos, com poden ser en empreses, locals o internacionals, tecnològiques, industrials o de serveis, actius financers o carteres de valor, participació en projectes immobiliaris, projectes familiars o patrimonis multigeneracionals. Aquesta flexibilitat les fa ideals per a empresaris, inversors privats, empreses consolidades o grups familiars que vulguin estructurar el seu patrimoni de forma ordenada i eficient.

Facilitat operativa i seguretat jurídica

Andorra té una oportunitat estratègica en el foment de la creació de societats hòlding. No obstant, és fonamental garantir una implementació àgil, clara i atractiva d’aquest tipus d’estructures, tant des d’un punt de vista administratiu com bancari. La constitució d’una societat hòlding i la posterior operativa bancària hauria de ser senzilla i pro business, de manera que sigui atractiva tant per a inversors nacionals com estrangers. Aquest factor, sumat a la fiscalitat competitiva que ofereix Andorra, són elements claus per a l’atracció de riquesa al país sense comprometre el nostre model econòmic, social i demogràfic.

Una aposta de futur per a Andorra

Fomentar la implantació de societats hòlding és, sens dubte, una estratègia clau per posicionar Andorra com a centre de gestió empresarial i d’inversió internacional. Ens permet diversificar l’economia, captar capital i talent, generar activitat econòmica i afavorir la consolidació d’un teixit empresarial sòlid, i alhora no dimensionar excessivament el creixement del país ni afectar-ne la seva alta qualitat de vida.