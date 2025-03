Creat: Actualitzat:

Aquest 2025 és un any molt especial per a Creand Crèdit Andorrà: complim 75 anys. Una xifra rodona que esdevé un motiu sobradament justificat per permetre’ns fer una mirada enrere, des d’una perspectiva llarga, serena i allunyada de conjuntures específiques que podrien desvirtuar el balanç conjunt de tres quarts de segle.

Són 75 anys plens d’històries, emocions i il·lusions compartides, amb els nostres clients, amb els nostres empleats i amb els nostres accionistes. També amb el país. Una trajectòria que va començar gràcies a la inquietud i a la visió d’un grup d’empresaris andorrans que van considerar que era necessari que el Principat disposés d’un banc obert i proper. I així va ser. Aquella primera oficina de Crèdit Andorrà, oberta amb humilitat però amb moltes esperances, va ser el punt de partida d’una gran aventura empresarial, social i humana.

Des d’aquells inicis, des de l’any 1950 fins avui, Creand Crèdit Andorrà ha crescut fins a convertir-se en una entitat moderna, que s’ha sabut adaptar als temps, amb una presència consolidada a totes les parròquies i complint amb èxit el nostre objectiu inicial de ser una entitat molt pròxima als clients. L’evolució tecnològica ens ha permès avançar en tots els productes i serveis, sense renunciar mai al contacte humà que sempre ens ha caracteritzat.

Són 75 anys d’històries que compten, perquè són les històries de moltíssimes persones. Històries personals, històries familiars i històries empresarials en les quals el banc ha pres part activa i que ens fan sentir profundament orgullosos. En els moments clau de cada història, el banc hi era. Quan s’ha tractat de donar suport a sectors estratègics per al desenvolupament del país –la neu, el turisme, l’emprenedoria, el comerç–, el banc també hi era. Hi hem estat quan s’ha tractat d’impulsar el progrés econòmic i social d’Andorra.

Avui, amb la nostra nova marca, Creand, afrontem el futur amb ambició, amb una estratègia clara d’expansió internacional, sense perdre les nostres arrels. Ens trobem en una nova etapa marcada per la innovació, la digitalització i la sostenibilitat, valors avui essencials per garantir un futur pròsper i responsable.

Aprofito aquesta tribuna pública per expressar, en aquest aniversari tan especial, un sincer agraïment als milers de persones que, al llarg de tots aquests anys, han contribuït amb la seva confiança, esforç i compromís a fer de Creand una entitat financera de referència a Andorra. Sense aquesta contribució, aquesta història, la nostra pròpia història, no hauria estat possible. Parlo d’accionistes, de clients, de proveïdors i d’empleats.

Em permeto referir-me ara a aquests últims, els empleats. En tots aquests anys, sempre hem tingut present que el valor fonamental i diferenciador que tenim les empreses són les persones. Amb la seva professionalitat –i amb les seves actituds– realment han escrit el dia a dia de cada capítol d’aquesta història. Són les que s’han dedicat a cada client, les que han fet costat a les seves necessitats i als seus projectes. Gràcies a elles i a la confiança dels nostres clients i dels accionistes hem pogut mantenir un compromís amb Andorra que ha anat més enllà dels serveis bancaris i financers. Hem pogut aportar valor real a la nostra comunitat a través dels projectes socials, educatius, culturals i esportius en els quals hem participat. Aquí, la nostra Fundació hi ha tingut un paper important.

Un llibre, que aviat veurà la llum, recollirà amb tot detall el camí recorregut des dels inicis fins avui: de Crèdit Andorrà a Creand. Allà s’hi podrà comprovar, de manera exhaustiva, la nostra història. Una història de Creure en el país, de Crear oportunitats i d’avançar plegats cap a nous reptes.

Amb tota la gratitud i la il·lusió pel futur que ens espera, estic convençut que continuarem escrivint històries junts.