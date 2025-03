Lideratge femení: necessitat i oportunitat

Creat: Actualitzat:

Les ràpides i constants transformacions a les quals estem sotmesos actualment fan que el lideratge femení esdevingui una peça clau en el desenvolupament d’una societat més inclusiva, sostenible i justa. La visió femenina, amb la seva capacitat empàtica, col·laborativa i de gestió emocional, aporta una perspectiva única i molt enriquidora als espais de presa de decisions.

No es tracta de substituir un lideratge per un altre, sinó de complementar-los i assolir un equilibri que reflecteixi la diversitat existent en la nostra societat.

Entre els beneficis que ofereix el lideratge femení, destaquen una major tendència a l’escolta activa, la creació d’entorns de treball més col·laboratius i una gestió més sensible a les cures, les necessitats socials i emocionals. Diversos estudis assenyalen que les empreses amb dones en posicions de lideratge obtenen més bons resultats econòmics i un nivell més alt d’innovació.

Les empreses amb més dones en llocs directius tenen fins a un 25% més de rendibilitat. No obstant això, la representació femenina en llocs de lideratge segueix sent baixa: només un 19% de les empreses tenen dones en direcció executiva, i un 10% de les CEO de les empreses del Fortune 500 són dones. A més, la contractació de dones per a llocs de lideratge ha disminuït fins al 36,4% a principis de 2024, cosa que trenca la tendència de creixement dels darrers anys.

Malgrat aquests avantatges, les dones continuen estant infrarepresentades en les posicions de poder. A Espanya, encara que el 27% dels càrrecs directius els ocupen dones, només el 4% són CEO. Aquestes xifres reflecteixen clarament la necessitat de seguir treballant per assolir una representació més equitativa en els espais de decisió.

Tanmateix, encara queden reptes importants, com la resistència cultural en determinats àmbits o la dificultat per conciliar la vida professional i personal. El lideratge femení no està exempt d’obstacles. Un dels més evidents són els anomenats sostres de vidre, aquestes barreres invisibles que impedeixen que les dones accedeixin a posicions de poder. Les causes són complexes i inclouen estereotips de gènere, la manca de models femenins a seguir, les dinàmiques patriarcals i la discriminació directa en els processos de selecció i promoció. A més, la manca de polítiques de conciliació dificulta que les dones puguin desenvolupar la seva carrera professional en igualtat de condicions.

Encara és necessari combatre els prejudicis i les estructures que dificulten l’accés de les dones a posicions de lideratge. Tot i això, moltes organitzacions han començat a promoure i formar en aquest model de lideratge.

Queda molt camí per recórrer. Apostar pel lideratge femení no és només una qüestió de justícia, sinó una oportunitat per construir una societat més equitativa, innovadora i pròspera. És hora de trencar barreres i donar a les dones l’espai que mereixen en la presa de decisions.

