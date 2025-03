Tots podem intervenir creant una allau d’oportunitats

Creat: Actualitzat:

El 27 de febrer passat es va celebrar el Dia Internacional de les ONG, una jornada que ens convida a reflexionar sobre el paper fonamental que aquestes organitzacions desenvolupen arreu del món en la lluita contra la pobresa, la defensa dels drets humans i el foment d’un desenvolupament més just i equitatiu. Sens dubte, la seva tasca és imprescindible per millorar les condicions de vida de milions de persones, especialment de col·lectius en situació de vulnerabilitat, com ara la infància i les dones en risc en països en desenvolupament.

Les ONG són actors clau en la cooperació internacional per al desenvolupament, abordant problemàtiques com ara la desigualtat, la falta d’accés a serveis bàsics (educació, salut, aigua potable), la crisi climàtica i les situacions de conflicte i postconflicte.

L’àmbit d’actuació de les ONG és molt ampli i comprèn projectes com, per exemple, l’educació d’infants i joves (fonamental per trencar el cicle de la pobresa), l’empoderament de les dones i la igualtat de gènere (mitjançant formació, suport a emprenedores i prevenció de la violència), l’accés a la salut i a l’aigua potable (garantint serveis sanitaris i lluitant contra malalties evitables), l’ajuda humanitària en emergències (oferint suport immediat en conflictes i desastres naturals) i en projectes de desenvolupament sostenible (promovent economies locals resilients). Aquests projectes tenen un impacte directe i tangible en les comunitats beneficiàries, millorant-ne la qualitat de vida i fomentant una transformació social a llarg termini.

El voluntariat és un dels pilars fonamentals de les ONG. Sense la implicació de persones compromeses amb la justícia social i la solidaritat internacional, moltes d’aquestes organitzacions no podrien dur a terme la seva tasca. Els voluntaris aporten temps, coneixements i experiència, i poden participar en diversos àmbits, com ara col·laborant directament en els projectes sobre el terreny, oferint assessorament en àrees com educació, salut, arquitectura o gestió de projectes, o bé difonent la tasca de les ONG i mobilitzant recursos, entre d’altres. A més, el voluntariat no tan sols beneficia les comunitats en què es desenvolupa l’acció, sinó també els mateixos voluntaris, que guanyen en sensibilització, coneixement intercultural i experiència professional en el sector de la cooperació.

El treball de les ONG no seria possible sense el suport econòmic de governs, organismes multilaterals, empreses i ciutadania. A través de l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD), es canalitzen fons cap a projectes que responen a les necessitats de les comunitats més vulnerables. No obstant això, un dels grans reptes és garantir un compromís estable i l’augment progressiu d’aquesta ajuda, que sovint depèn de prioritats polítiques canviants.

El sector privat té un paper cada cop més rellevant en la cooperació per al desenvolupament. Les empreses poden contribuir a través de la responsabilitat social corporativa (RSC), donant suport a projectes alineats amb els seus valors i estratègies, participant en fons de col·laboració publicoprivada, cofinançant accions d’impacte social i en donacions i programes de voluntariat corporatiu, mobilitzant recursos i personal qualificat.

Un exemple de bones pràctiques són les aliances entre ONG i empreses per facilitar microcrèdits a dones emprenedores o per impulsar projectes de formació i ocupabilitat per a joves en risc d’exclusió.

La solidaritat ciutadana és essencial per a la sostenibilitat de moltes ONG. Les donacions individuals, les campanyes de captació de fons i les quotes dels socis permeten garantir la continuïtat de projectes en àrees crítiques. A més, iniciatives com ara el teaming, el micromecenatge o les donacions periòdiques són exemples de com qualsevol persona pot contribuir a la cooperació internacional.

El treball de les ONG no seria possible sense la col·laboració i el compromís de totes les persones, institucions i empreses que hi participen. Des dels voluntaris, que dediquen el seu temps i coneixements, fins a les administracions públiques, les empreses solidàries i la ciutadania, que contribueixen amb donacions, cada acció compta i té un impacte real en la vida de milers de persones.

Per finalitzar, no puc deixar d’agrair al Govern d’Andorra, a les empreses privades andorranes i als benefactors anònims el seu compromís en el suport a projectes, així com als paticulars implicats en el voluntariat i en la cadena de padrins, que entre tots sostenen la tasca que Cooperand està realitzant des de fa 20 anys en favor de la infància i de la dona en risc a Llatinoamèrica. Gràcies.