Balanç i futur d’Andorra Sostenible

Creat: Actualitzat:

El 2024 ha estat un any clau per a Andorra Sostenible. Amb una xifra rècord de 15.913 usuaris, hem consolidat el nostre paper com a referent en pedagogia mediambiental al país. Des de l’educació fins a l’àmbit empresarial i institucional, el nostre treball ha tingut un impacte directe en la societat, fomentant una major consciència ambiental i promovent accions concretes per a un futur més sostenible.

Les activitats educatives han estat el pilar fonamental del nostre èxit. Amb 6.090 usuaris participants en sessions dirigides, hem reforçat el coneixement i el compromís de la comunitat educativa amb el medi ambient. El programa Escola Verda ha assolit una participació del 100% dels centres educatius, implicant 11.301 alumnes en iniciatives de sostenibilitat i transformant les escoles en espais més respectuosos amb el planeta.

Més enllà de les aules, des d’Andorra Sostenible hem intensificat el treball amb empreses i administracions públiques, assessorant i acompanyant projectes que integren la sostenibilitat com a eix fonamental. La col·laboració amb el sector privat i institucional ha permès avançar en una gestió més eficient dels recursos i consolidar una xarxa d’agents compromesos amb el medi ambient.

Amb totes aquestes dades sobre la taula, encarem el 2025 amb la voluntat d’anar més enllà. D’aquesta manera, els nostres objectius impliquen potenciar la formació del professorat, adaptant-nos a les seves necessitats i oferint eines pedagògiques per educar les futures generacions en sostenibilitat. A més, ampliem el nostre catàleg de visites a instal·lacions clau del país, com la planta de tractament de paper i cartró, la piscifactoria de Les Salines, el forn incinerador i la deixalleria industrial de la Comella. Aquestes experiències permetran apropar la ciutadania a la realitat de la gestió de residus i la importància d’una economia circular.

També apostem per enfortir els vincles amb empreses públiques i privades, promovent iniciatives conjuntes que generin un impacte ambiental positiu. A més, impulsarem els camins pedagògics, creant itineraris i rutes per apropar la natura als infants i traslladar l’aprenentatge a l’aire lliure.

A Andorra Sostenible tenim un objectiu clar: fer del nostre país un referent en sostenibilitat.