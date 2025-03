Fotografies meteorològiques (I)

Creat: Actualitzat:

La fotografia de fenòmens meteorològics és una de les facetes més atractives de la meteorologia. He volgut rescatar de la meva biblioteca personal alguns llibres de meteorologia que contenen fotos bellíssimes i molt ben trobades dels núvols i d’altres meteors, a fi de donar-los a conèixer al lector del present article per si s’anima a endinsar-se en el camp de la fotografia meteorològica i en el camp de la meteorologia en general.

Un llibre alemany ja molt antic és el que portava en la seva edició original el títol de Wolkenbilder – Wettervorhersage. Estava publicat per l’editorial BLV Verlagsgesellschaft, de Munic, i l’autor és Claus G. Keidel. Del llibre se’n va fer l’any 1981 una edició en espanyol sota el títol Pequeña Guía de Meteorología. Cómo identificar los principales fenómenos meteorológicos mediante fotografías en color, publicada per Ediciones Omega. El llibre en qüestió relaciona els diferents estats del temps amb els núvols. Ja ho diu el mateix autor a les primeres planes: “Les diverses espècies i formes de núvols representen una manifestació característica del temps meteorològic. En aquest llibre donem una àmplia descripció de cadascuna de les espècies de núvols, del seu origen i dels seus efectes, i també es representarà la seva forma mitjançant fotografies en color. Cada situació meteorològica porta aparellades les seves pròpies formacions nuvoloses, de les quals l’observador en pot extreure unes conclusions molt valuoses.”

Encara que el llibre conté algunes imprecisions terminològiques importants, apareix molt ben redactat i amb un llenguatge planer, que arriba perfectament al públic, i alhora minuciós, profund i captivador, de manera que quan el comences a llegir no pots parar fins al final.

El llibre aporta molts exemples de formacions nuvoloses i dels fenòmens meteorològics que s’hi associen per al cas dels Alps i de l’Europa nord-occidental, però no diu pràcticament res de les muntanyes del sud del continent europeu com els Pirineus. Les fotografies que hi apareixen recollides, tot i la seva antiguitat, són exquisides, i posen de manifest el lideratge i el domini que han posseït des de sempre els alemanys i els suïssos en el camp de la fotografia meteorològica, i de la fotografia en general. Algunes fotografies són espectaculars, per exemple les que capten grans cúmulus o cumulonimbus, castells, i permeten d’aprofundir, com diu l’autor, en “l’espectacle de les forces de la naturalesa”.

Les explicacions fetes per Keidel al llarg del llibre permeten de fer-se una idea precisa de les condicions dominants del temps atmosfèric que defineixen la serralada alpina i el nord-oest d’Europa: els núvols que venen de l’oest anuncien o porten una degradació del temps, inestabilitat i precipitacions. Per als predictors d’aquestes regions, cal mirar cap a ponent per tenir un indici segur de canvi de temps. En canvi, el vent de l’est porta generalment a l’Europa occidental sequera: a l’hivern gelades, i a l’estiu calor forta.

Keidel fa una descripció molt detallada de l’efecte föhn que és tan característic dels Alps, amb l’ambient ressec i la calor que molt sovint provoca, així com de la situació meteorològica diametralment oposada al föhn, la de l’estancament alpí, que comporta nuvolositat compacta de retenció, per l’efecte de l’orografia, i precipitacions, les quals a l’hivern poden presentar-se en forma de nevades intenses i persistents.

El llibre, a més de tenir una projecció científica i una dimensió pedagògica evidents, vol ser també una guia per als practicants d’esports a la muntanya i a l’aire lliure, perquè, a partir de l’observació de l’evolució dels núvols o dels senyals de la natura o del medi físic en general, aprenguin a preveure amb antelació un empitjorament del temps i a minimitzar, d’aquesta manera, els possibles riscos. Si encara n’hi ha en estoc, jo us aconsello encaridament de comprar el llibre. Us agradarà.

Un altre llibre, aquest de casa nostra, és el que porta per títol Els núvols. Guia de camp de l’atmosfera i previsió del temps, publicat el 1995 per Edicions El Mèdol i que té com a autors tres figures reputades de la meteorologia i de la climatologia als Països Catalans, Miquel Grimalt, Javier Martín Vide i Francesc Mauri, el conegut presentador dels espais del temps a Televisió de Catalunya.

El llibre comença amb una introducció sobre els núvols i la seva observació, com a base per poder realitzar un pronòstic encertat a curt termini. Parla també de la terminologia popular dels núvols i exposa alguns exemples del refranyer meteorològic. Un capítol molt important del llibre és el que presenta un catàleg de fotografies de núvols i de formacions nuvoloses fetes als Països Catalans, unes fotos que són d’una qualitat excel·lent i molt il·lustratives. Les fotos van referenciades: tipus de núvol, lloc on foren fetes, data de la foto (mes i any), a vegades amb la indicació de l’hora, i autor de la foto. Les fotografies són descrites mitjançant una explicació que inclou, entre d’altres coses, informacions com l’aspecte o les característiques del núvol o dels núvols que hi apareixen, les condicions sinòptiques a les quals van associats els núvols en qüestió o, en un petit requadre inferior, el tipus de temps meteorològic previsible o ocorregut amb relació a l’aparició o presència d’aquests núvols.

Un altre capítol també destacat és el que descriu els diferents tipus de temps. Aquí, els tres autors exposen, primer, algunes idees de caràcter més teòric (la pressió atmosfèrica; els fronts; els mapes sinòptics de superfície i d’altura), per a després passar a descriure les diferents situacions sinòptiques que es donen als Països Catalans, tant les de tipus advectiu (en què hi ha una circulació uniforme sobre l’àrea considerada), com les de tipus convectiu (sense aquesta circulació o flux uniforme), i, finalment, passar a examinar les característiques del temps per zones o comarques. Us recomano igualment d’adquirir aquest llibre. De segur que serà del vostre grat i interès. El llibre serveix tant de guia pràctica de camp com de manual científic i pedagògic útil per il·lustrar als estudiants i a les escoles les característiques principals del temps i del clima a casa nostra.