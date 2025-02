El ‘compliance’ a Andorra

Creat: Actualitzat:

En els darrers anys, el compliment normatiu (compliance) ha guanyat protagonisme en l’àmbit internacional, s’han desenvolupat nombroses normatives i les administracions i empreses han hagut d’implementar diverses mesures per complir la legislació sobre compliance, en multitud d’àmbits. Les exigències imposades pels organismes internacionals i les institucions supranacionals, com ara la Unió Europea i el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), han fet que els països implementin i/o reforcin els sistemes de control per garantir la transparència, la prevenció del blanqueig de capitals i la protecció dels mercants financers, entre d’altres. No obstant això, a Andorra el compliance és un concepte encara relativament desconegut, excepte per al sector financer. En aquest context, tot i haver avançat, Andorra encara afronta desafiaments importants, especialment en la perspectiva d’un possible acord d’associació amb la Unió Europea.

En l’àmbit del compliment normatiu, Andorra ha implementat diverses lleis per tal d’adaptar-se als estàndards internacionals, com la Llei 14/2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, que va permetre alinear el Principat amb els requisits del GAFI i va introduir mesures de diligència deguda, supervisió i control, especialment per a les entitats financeres i d’altres subjectes obligats, advocats, economistes i immobiliàries, entre d’altres.

També cal destacar la Llei 29/2021, qualificada de protecció de dades personals, i la Llei 6/2022, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte d’oportunitats i a la no-discriminació entre homes i dones, que permeten adaptar-se als estàndards internacionals en la protecció de les dades personals i en les exigències de no-discriminació per raons de gènere.

No obstant això, tot i els progressos realitzats, la legislació andorrana encara presenta mancances importants en matèria de compliance, especialment respecte a la seva adequació amb el cabal comunitari. Entre d’altres reptes d’Andorra en l’àmbit de compliment normatiu, destaquen els següents:

1. Marc normatiu adaptat als estàndards internacionals: si bé és cert que Andorra ha adaptat normes específiques en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i transparència financera, encara falta una legislació integral que reguli, de forma transversal, el compliment normatiu per a totes les empreses i sectors econòmics, no únicament entitats financeres i certs professionals liberals.

2. Responsabilitat penal de les persones jurídiques: en relació amb l’anterior, un aspecte fonamental per a l’adequació del compliment normatiu amb els estàndards internacionals és que les empreses siguin penalment responsables de la comissió de delictes, fet que encara no està suficientment previst a la legislació andorrana.

3. Obligacions de compliance en el sector privat: la normativa europea exigeix que les empreses hagin d’establir sistemes de compliance interns per prevenir pràctiques fraudulentes i garantir una governança empresarial ètica. Al Principat, aquestes obligacions encara són limitades i es concentren principalment en el sector financer.

4. Digitalització i compliance tecnològic: els sistemes de compliance moderns depenen en gran manera de la tecnologia de detecció d’operacions sospitoses i la gestió del risc, la implementació de les quals tindrà una gran afectació, tant en termes econòmics com humans, per a les administracions i empreses del Principat.

5. Protecció dels denunciants: especialment en l’àmbit de les empreses, la normativa europea preveu directives específiques sobre la protecció de les persones que denuncien pràctiques il·lícites en les organitzacions, com ara suborn, corrupció, assetjament sexual, robatori, etcètera, que tenen afectació tant a empresaris com a treballadors, clients i proveïdors.

En conclusió, el compliment normatiu s’ha convertit en un element clau per garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat econòmica dels països, i en l’àmbit internacional s’han desenvolupat multitud de normatives que desenvolupen el compliment regulatori per a totes les empreses, i no tan sols per a les entitats financeres. Especialment en el cas que Andorra avanci cap a l’acord d’associació amb la Unió Europea i l’estandardització de la nostra normativa amb el cabal comunitari, s’haurà de fer un gran esforç per regular, desenvolupar i implementar el compliance al Principat, tant en l’àmbit legislatiu com en la seva adequació per part de les empreses i organitzacions del país. En aquest sentit, Andorra haurà d’accelerar el seu procés d’adaptació als estàndards europeus per garantir una transició eficient i una plena integració en el mercat global, el que suposarà a curt termini una gran inversió de temps i diners per a tots els agents vinculats, el legislador, les administracions i/o empreses, i a llarg termini esperem que contribuirà a potenciar la seguretat econòmica del país, la nostra competitivitat i la nostra bona imatge internacional.