Increment d’imprudències a la carretera

La maniobra antireglamentària del cotxe implicat en l’accident de diumenge passat a la recta d’Arfa va causar la mort d’un jove andorrà de 21 anys que circulava en sentit cap a la Seu. El cotxe, que anava en sentit cap a Adrall, va girar de cop cap a l’esquerra, envaint el carril contrari, efectuant un canvi de sentit perillós amb conseqüències mortals. Aquesta maniobra, en aquell punt, no és pas la primera vegada que s’observa i segurament algú de vosaltres s’hi haurà trobat, perquè haureu vist amb sorpresa com el cotxe del davant gira a l’esquerra per entrar cap al polígon industrial, sigui a l’altura del trencant d’Arfa (que només es pot agafar de pujada, circulant en sentit cap a la Seu), sigui a l’altura del parc de bombers de Montferrer. La maniobra se salta del tot el reglament general de circulació i a part de ser perillosa és una mostra d’imprudència i de poca educació al volant.

Malauradament, no són només els canvis de sentit efectuats en indrets on són prohibits, sinó que els comportaments imprudents i perillosos, que ens fan posar en alerta anant per la carretera, augmenten de manera preocupant i són potencialment causants d’accidents greus o mortals. Ho haureu pogut comprovar també amb els propis ulls: avançaments en línia contínua; avançaments en trams sense visibilitat, sigui enmig d’un revolt o just abans d’arribar-hi, allargant l’avançament fins ben entrat al revolt o fins i tot avançant en tot el tram de revolt. Aquests són els més perillosos, perquè si en sentit contrari circula un vehicle i es produeix una col·lisió frontal, la desgràcia serà una realitat en pocs segons. I qui haurà patit l’accident sense tenir-hi cap culpa, perquè circulava correctament pel seu carril, potser ja no ho podrà explicar o en el millor dels casos patirà ferides greus que li deixaran seqüeles per a tota la vida. Els xocs frontals tenen aquest perill i quan algú, per una acció temerària, els arriba a provocar, és delicte penal i la llei preveu en aquests casos retirada de permís de conduir i penes de presó si hi ha hagut víctimes mortals (com en l’accident de diumenge a la recta d’Arfa) o danys a la integritat de les persones afectades.

Cada dia veiem més imprudències a la carretera, degut a comportaments temeraris, la majoria associats a velocitats que superen la permesa. L’increment és una realitat tant a les carreteres del país com a les de fora. Pel que fa a la velocitat, només cal passar la frontera del Runer cap avall per començar a veure, ja en carretera interurbana, comportaments al volant o al manillar, perquè no són només alguns cotxes, sinó també algunes motos, els que incompleixen de manera flagrant el codi de la circulació i fan imprudències totalment mancades de seny i d’educació. Cotxes que ens avancen a nosaltres sols o avancen la cua en trams on està prohibit avançar, sense visibilitat o inclús veient que en sentit contrari circulen, correctament, altres cotxes. Motos que avancen en línia contínua sense ni afluixar ni saber anar darrere el vehicle que precedeixen, fins a arribar al tram on sigui permès avançar i encara tenint en compte que no hi hagi vehicles que vinguin de cara. I, en aquest increment d’imprudències, també hi hem de posar algun autocar, dels que amb base a Andorra baixen i pugen de Barcelona o de Lleida, que anant a velocitat per sobre de la permesa manifesten una pressa per avançar que pot arribar fins i tot a donar-se dins dels túnels de pantà d’Oliana o al de Tresponts, amorrant-se al teu darrere, sense respectar la distància mínima de seguretat que tenen obligada els vehicles pesants dins de túnels: 150 metres (els cotxes han de mantenir una distància mínima de 100 metres). I d’un temps ençà, és molt comú veure cotxes que avancen en línia contínua a la primera de canvi.

Aquest increment d’imprudències fa reaccionar els que condueixen com és degut amb una barreja d’incredulitat i de ràbia, perquè el perill d’accident se’t presenta de cop davant els ulls i la sensació de vulnerar el dret de poder circular amb seguretat provoca indignació. Un bon toc de botzina o una ràfega de llums és la manera de queixar-nos i encara sabent que de poc servirà. Només un bon escarment per part dels agents de trànsit pot alliçonar qui va per la carretera sense respecte ni educació, a l’ample. Perquè és evident que quan salten les normes de manera tan flagrant i amb menyspreu per la integritat o la vida pròpia o aliena, cal aplicar les sancions o les penes que la llei preveu.