Patriotes? Ho dubto

Els darrers anys hem vist com arreu del món es multipliquen moviments polítics reaccionaris que es presenten com a defensors de la pàtria, de la identitat i dels valors tradicionals. Utilitzen discursos inflamats, carregats de nostàlgia per un passat idealitzat, per justificar polítiques excloents, repressives i antidemocràtiques. Però, podem considerar patriotes aquells que menyspreen una part dels seus conciutadans? Podem parlar de patriotisme quan el seu únic objectiu és la divisió i l’odi?

Un veritable patriota no és qui alça una bandera mentre nega drets fonamentals a qui pensa diferent o ve d’un altre lloc. Un patriota autèntic no és aquell que esgrimeix consignes nacionalistes mentre menysprea la diversitat cultural, rebutja els drets humans o es burla de les lluites per la igualtat. No, estimar la pàtria no significa voler tornar a un passat fictici en què uns quants dominaven i la resta callava. Estimar la pàtria vol dir estimar la seva gent, tota la seva gent, independentment de l’origen, la raça, la religió o l’orientació sexual. Significa vetllar pel seu benestar, per la seva justícia, per la seva llibertat.

L’onada reaccionària que vivim no és només una resposta a la globalització o als canvis socials. És una ofensiva contra els valors democràtics que han costat dècades de construir. Els que pretenen monopolitzar el concepte de pàtria volen en realitat destruir la seva essència més noble: la convivència i el respecte. Són persones que menystenen la igualtat, que veuen els drets humans com una nosa, que ridiculitzen la lluita contra el canvi climàtic i que criminalitzen la diversitat cultural. No volen defensar el país, volen controlar-lo. No volen protegir la seva gent, volen sotmetre-la.

Els exemples d’aquesta deriva autoritària són cada cop més preocupants. No fa gaire, el vicepresident dels Estats Units, J. D. Vance, va pronunciar un discurs agressiu en què acusava la Unió Europea de perseguir la llibertat d’expressió, en al·lusió al cordó sanitari establert a Alemanya per frenar l’extrema dreta. Curiosament, aquest discurs arriba abans d’unes eleccions federals decisives a Alemanya, el país més gran de la UE, on la democràcia es veu amenaçada per l’auge del neofeixisme. Però Vance no es va quedar aquí: també a Múnic va proclamar que Donald Trump serà el nou “xèrif” del món. Aquestes paraules, lluny de ser innocents, marquen una línia clara en l’estratègia d’imposar una visió del món basada en l’autoritarisme i el menyspreu a les institucions democràtiques, aquelles que garanteixen el funcionament de la democràcia, assegurant la separació de poders, la participació ciutadana i el respecte pels drets fonamentals.

Trump, per la seva banda, continua amb les seves declaracions incendiàries, com ara la proposta de convertir Gaza en la “nova Riviera francesa”, ignorant completament la destrucció i el patiment humà a la regió. Així mateix, ha arribat a afirmar que “el que salva el seu país no viola cap llei!”, un missatge clarament dirigit a justificar qualsevol acció despòtica sota la bandera del patriotisme.

Aquest fenomen no és exclusiu de les grans potències, i països més petits com Andorra també han d’estar alerta. Durant segles, Andorra ha estat un territori d’acollida, un exemple de convivència pacífica i diversitat cultural. Tot i la seva història de respecte i equilibri amb els veïns, no és immune a la influència d’aquestes ideologies reaccionàries que busquen dividir la societat i trencar la seva cohesió. És essencial que Andorra, com altres democràcies, es mantingui ferma en la defensa dels seus valors de pluralitat i respecte.

Cal ser clars: no podem permetre que aquests falsos patriotes defineixin el futur. La seva retòrica es vesteix de sentiments primaris, de por i d’ira, perquè saben que així poden manipular més fàcilment la societat. Es fan passar per víctimes d’un suposat complot progressista mentre impulsen mesures autoritàries. Ens diuen que volen protegir la nació, però en realitat només volen assegurar el poder per a uns quants. I tot això passa amb la complicitat de dirigents polítics que, amb la seva tebiesa, permeten que aquest discurs es normalitzi. Cada concessió a l’extrema dreta és una derrota de la democràcia.

No podem restar de braços plegats mentre el reaccionarisme avança. La història ens ha ensenyat què passa quan deixem créixer la intolerància sense oposar-hi resistència. No podem esperar que els nostres drets siguin defensats per aquells que només busquen mantenir el poder. Som nosaltres, la ciutadania, qui hem de posar fre a aquest despropòsit. La democràcia no és només un sistema polític, és una conquesta diària. Si volem un país just, plural i lliure, hem de defensar-lo amb tota la força. No podem permetre que el passat torni disfressat de futur.

Alcem la veu. Mobilitzem-nos. No permetem que el silenci sigui còmplice de la intolerància que avança. Abans no sigui massa tard.