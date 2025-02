Rumb i compromís

Creat: Actualitzat:

Organitzar una assemblea jove és, sens dubte, el repte més gran al qual s’enfronta el Fòrum de la Joventut. I ens toca fer-ho dos cops l’any. L’assemblea és sobirana sobre les decisions del fòrum, però al mateix temps l’espai més eclèctic i difícil de vehicular. Una opció seria mantenir la tònica dels darrers anys i consolidar-ho com a espai de validació i rendiment de comptes. Però no ens enganyem: no es tracta només d’aconseguir que hi participi més gent o de traduir documents tècnics i econòmics a un llenguatge més digerible perquè siguin aprovats. Amb les nostres accions volem aconseguir que la participació juvenil tingui un impacte real en les polítiques públiques i, a la vegada, enfortir els vincles entre les persones joves i la seva comunitat.

Durant aquests darrers anys hem treballat de valent per assegurar que hi hagués veus joves en diferents espais de debat, consulta i treball impulsats per les administracions. És una tasca necessària, però sovint passa desapercebuda i, a més, pot resultar insuficient: tenir representants joves no implica necessàriament ser representatius de tota la diversitat d’opinions i necessitats del col·lectiu. En som ben conscients. Per això ens calen canals de comunicació oberts i transparents, en què la informació flueixi d’anada i tornada, i en què s’escoltin de manera efectiva les inquietuds i les propostes de les persones que sovint queden allunyades de l’escena política.

En aquest sentit, ja hem posat en marxa processos participatius per a projectes o necessitats específiques i ens n’hem sortit prou bé. Això ens ha dotat d’experiència, eines i metodologies que ens ajuden a garantir la qualitat de la participació. Som conscients, però, que no sempre disposem dels recursos que ens agradaria tenir; així i tot, cada cop treballem de manera més eficient, ampliant la nostra capacitat per encarar nous reptes. Amb aquesta base, ara toca fer un pas endavant i encarregar-nos de l’assemblea jove amb una mirada més ambiciosa i transformadora.

Actualment, tindríem prou informació, experiència i espais d’influència per impulsar projectes que advoquessin per la millora de les condicions de vida de la població jove andorrana. Sabem que podríem tirar milles sense consultar ningú –o, si més no, limitar-nos a fer l’esforç mínim per validar les nostres iniciatives–, però així no ens diferenciaríem d’altres estructures més verticals i allunyades de la ciutadania. Volem que les persones joves siguin les veritables protagonistes del canvi i que se sentin part de les decisions que ens afecten a tots i totes. La nostra intenció és clara: acollir idees, encetar debats, remoure consciències i generar canvis. Volem ser coherents amb el model de participació que defensem, aquell que situa les persones joves en la posició per decidir i que, per tant, arriba a provocar transformacions reals tant dins de la nostra entitat com en la societat. Per això, aquesta assemblea jove no serà només una trobada puntual, sinó el punt de partida d’una nova manera de funcionar. Recollirem les propostes, les analitzarem plegats i codissenyarem projectes amb capacitat de donar-hi resposta. Per nosaltres, les assemblees han de ser, també, espais vius de disseny i transformació.

És una tasca complicada tenint en compte la desafecció actual de les persones joves amb les institucions públiques. Per aconseguir-ho, al fòrum hem decidit basar-nos en dos principis fonamentals: la transparència i el raonament fonamentat en fets i dades. Navegant entre debats públics altament polaritzats i espais de desinformació, l’esperit crític serà el nostre millor aliat per arribar a bon port. Estem convençuts que, així, aconseguirem una transformació de la participació que incorpori tota la ciutadania de manera significativa, i que doni peu a projectes creatius i engrescadors amb vocació de generar canvis profunds en la societat. Ens hi posem amb il·lusió i determinació, convençuts que aquest és el camí per avançar cap a una societat més inclusiva, participativa i preparada per als reptes que vindran. Qualsevol persona d’entre 15 i 35 anys que comparteixi aquesta mateixa visió està convidada a participar-hi.