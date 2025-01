Creat: Actualitzat:

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull una exposició immersiva i ingent, que es va inaugurar al novembre i es podrà veure fins al pròxim 4 de maig del 2025. Amazònies. El futur ancestral és una estimulant proposta concebuda per als sentits encara que hi ha molta reflexió crítica i social, curada amb una mirada sense prejudicis, transparent i al mateix temps provocadora.

La firma Claudi Carreras, gestor cultural, fotògraf i ànima de la Fundació VIST, que ens la va presentar com una obra coral, un treball en xarxa amb experts locals de les nombroses cultures indígenes que donen sentit al projecte. És el resultat d’una travessia, literal, de més de dos anys per l’Amazònia, un recorregut de set mil quilòmetres que abasta nou països diferents. Un territori on viuen més de trenta milions de persones, habiten al voltant de quatre-cents pobles indígenes i conviuen tres-centes llengües diferents.

El futur ancestral és una reivindicació del que és primigeni i local per encaixar el present i allò universal. Una identitat de cultures i creences diverses que tot i ser llunyanes, ofereixen moltes més respostes per abraçar els reptes futurs d’una visió del món més que esgotada. Aquesta perspectiva fresca, genuïna i esperançadora ens renova i ens inspira sobretot en veure la llibertat creativa dels seus artistes, guardians de la natura i respectuosos amb tot el que en ella troben.

Efervescència artística.

Una selecció d’artistes visuals on trobem el fotògraf i documentalista colombià Andrés Cardona que posa l’accent en el greuge dels desequilibris i el canvi climàtic; el pintor equatorià quítxua Elias Mamallacta, que plasma la biodiversitat amb l’ús dels pigments naturals i tècniques tradicionals; l’artista peruà més internacional, Rember Yahuarcani i les seves visions cosmogòniques; el col·lectiu brasiler Movimento dos Artistas Huni Kuin (MAKHU) i els seus coloristes murals lisèrgics. Tots ells són artistes visionaris que transmeten coneixement, la seva experiència mística i guaridora a través de l’art. Destaquem la brasilera Daiara Tukano, també periodista i activista pels drets de les comunitats indígenes, i la seva representació del poder creador de la dona amb unes deesses de gran format dibuixades en tinta sobre paper. Només són alguns dels noms que hi figuren i més ens han impactat d’aquesta gran efervescència artística amazònica que podreu contemplar a les parets del CCCB.

L’expressió artística es mostra al costat de la dimensió social, cultural i mediambiental de les Amazònies. Es recull l’abundància dels recursos naturals existents, la gran biodiversitat animal i vegetal de la zona, al mateix temps que es documenta la invasió, l’explotació i l’extorsió exercides per l’home blanc, des dels primers anys del 1900 amb la indústria del cautxú, la mineria, l’extracció de petroli, les indústries de la fusta o la narcodeforestació per la coca. Com un billar de caramboles, al tancament del recorregut, trobem un planeta interconnectat on podem veure les conseqüències directes dels impactes que rep aquest territori llunyà i com aquests tenen ens afecten directament.

Casa Amèrica Catalunya amplifica la mostra del CCCB amb l’exposició Cartografia Indígena. Descolonitzant ment i espai posant al mapa la història de les comunitats indígenes a l’estat d’Acre, a l’Amazònia occidental del Brasil. La importància de la representació cartogràfica i la seva instrumentalització en els processos colonitzadors esdevenen avui una eina de gestió dels recursos i les terres, útil per a la defensa i la lluita dels drets dels pobles indígenes. Una excusa per descobrir aquest discret i històric espai de la ciutat que treballa per potenciar els vincles i difondre la cultura iberoamericana des del 1911 a Barcelona, amb una intensa agenda d’activitats, propostes i una biblioteca especialitzada, hereva de l’Institut d’Estudis Hispànics de Barcelona.

I una última proposta per descobrir l’Amazònia, a través de la bellesa, són les imatges captades pel gran Sebastião Salgado, que exposa més de dues-centes fotografies en blanc i negre, vídeo i recreació sonora, en cartell ara a les Drassanes Reials.

Una oportunitat de prendre consciència i ser part d’aquest tot que és el món. Una ocasió per reconciliar-nos amb la terra i el planeta a què pertanyem.