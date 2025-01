Andorra i el Pirineu... una aliança necessària

Creat: Actualitzat:

El Principat d’Andorra i el Pirineu han mantingut històricament una estreta relació fonamentada en una situació geogràfica compartida, uns estrets vincles culturals i socials, i una interdependència econòmica que ha anat evolucionant al llarg dels anys. Les sinergies empresarials són clau, avui dia, per al desenvolupament de la zona. L’evolució d’una economia d’àmbit rural enfront de models econòmics més diversificats, adaptant-se als reptes i oportunitats que ofereix el món contemporani, està en marxa.

Un element essencial és la capacitat d’aprofitar els recursos naturals que inclou des de l’explotació forestal fins a la promoció del turisme de muntanya, actual motor imprescindible de l’economia d’aquest territori. En aquest sentit, l’empresariat andorrà i pirinenc van apostar fa anys per invertir i desenvolupar activitats econòmiques que generen rendiment vinculat amb el medi natural, convertint-les en actius econòmics de gran valor.

El comerç i el turisme com a dos pilars bàsics en l’evolució econòmica del territori han portat Andorra, amb el seu particular model fiscal i la seva condició de territori independent, a aprofitar la seva situació estratègica per a convertir-se en un centre d’atracció per als visitants internacionals. Aquest patró ha influït de forma directa en el desenvolupament econòmic de les zones properes del Pirineu, que han buscat complementar i establir aliances amb el mercat andorrà, aprofitant la irrupció del turisme de masses, que ha transformat completament el Principat d’Andorra i el Pirineu.

Avui, la diversificació econòmica és una prioritat per a tot el territori pirinenc. L’empresariat andorrà ha apostat per sectors com el turisme de qualitat, el comerç especialitzat, la tecnologia, la sostenibilitat i les finances; mentre que al Pirineu s’estan impulsant iniciatives relacionades amb la producció agroalimentària, el turisme sostenible i la generació d’energia renovable. Aquest canvi de paradigma enriqueix les economies locals i crea oportunitats d’interacció entre empreses que poden col·laborar en projectes diversos.

En l’àmbit energètic, tant Andorra com el Pirineu tenen un gran potencial per desenvolupar plans d’energies renovables. Empreses dels dos territoris poden treballar plegades per reduir la dependència energètica de l’exterior i fomentar una economia més sostenible.

En l’agroindústria, la creació de marques de productes de qualitat, com ara formatges, vins o carns, pot ser una via de cooperació que faci valdre la identitat pirinenca i enforteixi les economies locals. Aquest tipus de projectes, sovint liderats per petites i mitjanes empreses, poden beneficiar-se del mercat andorrà com a plataforma per arribar a públics internacionals.

Caldrà, però, continuar treballant per a resoldre reptes de forma col·laborativa per tal de disposar de més força com a territori conjunt, amb la millora de les infraestructures en les comunicacions, la simplificació de les relacions comercials transfrontereres, el manteniment i potenciació de la col·laboració en el sector sanitari, les possibilitats formatives que es desprenen de la Universitat d’Andorra, com a exemples destacats.

El paper de les institucions, tant andorranes com catalanes, espanyoles i franceses, és clau per facilitar aquest procés. Així mateix, iniciatives com ara associacions empresarials transfrontereres, fòrums econòmics i programes de formació compartits poden ser eines essencials per fomentar el creixement conjunt.

Així, doncs, els lligams entre l’empresariat del Principat d’Andorra i el Pirineu són una mostra de com la cooperació pot convertir aquesta regió en un motor de desenvolupament econòmic i social. A través d’una idiosincràsia compartida, una adaptació constant als canvis i una visió estratègica de futur, aquests territoris tenen l’oportunitat de liderar iniciatives que combinin tradició i innovació. El reforç de les aliances transfrontereres hauran de ser els pilars que permetin enfortir els lligams i garantir el creixement equilibrat de tota la zona pirinenca.