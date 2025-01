Constitució de societats a Andorra sense residència

Creat: Actualitzat:

En un context global en constant evolució, Andorra es troba davant de reptes socials i econòmics d’especial rellevància per al nostre futur, com ara la diversificació de la nostra economia, la problemàtica de l’habitatge i la sobresaturació del país. El Principat té una limitació clara per atreure nous residents, tant per una qüestió d’espai com d’infraestructures, accés a l’educació, a la sanitat o als recursos energètics. No hi cabem gaires més. Alhora, en un món globalitzat, la competitivitat del país depèn cada cop més de la capacitat d’atreure talent i inversió estrangera. A Andorra, amb la nostra posició estratègica amb relació als països veïns, un entorn natural privilegiat i un sistema fiscal competitiu, estem molt ben posicionats per captar empreses i emprenedors de tot el món, atreure capital estranger i ser un destí únic per a inversors, empresaris i professionals. El dilema és, llavors: com conciliem la dificultat d’atreure nous residents i, alhora, potenciem el creixement i la diversificació econòmica?

Aquesta dificultat de creixement en termes de població, lligada a una necessitat imperiosa de diversificar la nostra economia i fomentar l’atracció d’inversió estrangera i la creació de noves empreses, deriva, entre d’altres solucions, en la necessitat de fomentar la creació d’empreses amb capital estranger sense que els socis estableixin la seva residència al Principat. En un escenari en què el treball remot i la gestió digital d’empreses estan a l’ordre del dia, la desvinculació entre residència i creació de societats pot ser un pas clau per fomentar l’atractiu del país com a destí d’inversió. Això permetria a empreses de multitud de sectors establir-se a Andorra sense requerir que els seus fundadors hi visquin. I tot i que la legislació vigent ja ho permet, encara hi ha certa reticència de professionals, entitats bancàries i de l’administració a entendre que, com succeeix en la majoria de països de l’entorn, inversors estrangers poden crear empreses al país sense la necessitat de residir-hi. Així mateix, tot i que s’estan fent grans avanços, encara hi ha un repte de digitalitzar i simplificar el procediment de creació d’empreses, tant en termes d’agilització dels tràmits administratius com del procés d’aprovació per part de les entitats bancàries o dels mateixos professionals dedicats a aquest àmbit.

La creació d’empreses sense residència no tan sols ampliaria les oportunitats d’inversió, sinó que fomentaria el creixement sostenible del país i reduiria la pressió sobre el mercat immobiliari, una de les problemàtiques socials més urgents. Avui dia, l’arribada de nous residents vinculada a la creació d’empreses contribueix a l’increment dels preus de l’habitatge i sobrecarrega les infraestructures del país. Permetre que inversors no residents constitueixin empreses pot ajudar a desvincular el creixement econòmic d’aquesta demanda addicional d’habitatge, beneficiant tant la població local com el desenvolupament sostenible.

A més, la desvinculació de la residència pot posicionar Andorra com a referent en l’àmbit europeu en l’atracció d’inversió, seguint l’exemple de països com Luxemburg, Irlanda i Estònia. Aquests estats han sabut adaptar-se a les necessitats del mercat global, i això permet que empreses es constitueixin i operin al seu territori sense exigir la presència física dels propietaris, amb una doble finalitat: crear un país amb creixement sostenible i alhora fomentar el seu creixement econòmic. Luxemburg, per exemple, s’ha consolidat com un hub financer, mentre que Estònia ha permès a emprenedors d’arreu del món constituir i gestionar empreses en el seu territori de manera totalment digital, sense que hagin de posar ni un peu al país, i Irlanda ha sigut capaç d’atreure grans corporacions tecnològiques gràcies a un marc fiscal favorable i a una legislació flexible en termes de residència. Aquests casos d’èxit demostren que la captació d’inversió estrangera no ha d’anar lligada necessàriament a la residència. Amb la implementació de mecanismes similars, Andorra podria posicionar-se com un actor atractiu per a inversors que busquen estabilitat, avantatges fiscals i una localització central a Europa.

Alhora, pot suposar un increment quantitatiu i qualitatiu del talent local, ja que aquestes empreses necessitaran centres de direcció efectiva, treballadors i professionals externs del país que ajudin a fomentar el creixement de les corporacions, alhora que les doten de la substancialitat mercantil i fiscal necessària per justificar la seva presència a Andorra.

Permetre i fomentar la creació d’empreses amb capital estranger sense necessitat de residència és una estratègia necessària per abordar tres grans reptes actuals del país: la pressió sobre el mercat immobiliari, la sobresaturació dels nostres recursos interns (infraestructures, sanitat, educació, etcètera) i la necessitat de diversificar l’economia. Inspirant-se en models d’èxit de l’entorn, i adaptant-los a les nostres idiosincràsies, Andorra podria atreure inversió estrangera i impulsar un creixement econòmic sostenible sense comprometre la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest enfocament suposa una oportunitat única per potenciar l’estratègia econòmica d’Andorra i situar el país al mapa global com a referent en innovació empresarial i atracció d’inversors internacionals.