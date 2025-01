Cases modulars de disseny, solució viable i ràpida al problema de l’habitatge

Creat: Actualitzat:

La majoria de la gent s’ha quedat amb la idea obsoleta que les cases modulars són de poca qualitat quan avui en dia és precisament tot al contrari!

Els avanços tecnològics han canviat aquest paradigma. Les cases modulars actuals són maques modernes funcionals i de molt disseny.

Per quin motiu Andorra Endavant planteja el projecte de cases modulars per completar el parc públic estatal de pisos de lloguer assequible?

Davant l’actual situació del mercat de la construcció a Andorra, marcada per l’escalada de preus i la saturació de les empreses constructores, el model tradicional d’edificació esdevé poc viable per garantir l’accés a l’habitatge assequible. Aquesta realitat posa en evidència la necessitat d’explorar alternatives innovadores i eficients i que no hipotequin el futur del nostre país per donar una resposta ràpida a la crisi habitacional que afecta moltes famílies del país.

Segons la proposta d’Andorra Endavant, les cases modulars es perfilen com una solució pràctica i rendible per oferir habitatges assequibles per a famílies amb 2-3-4 persones. Evidentment caldrà triar models de cases modulars adaptats al clima d’Andorra. Aquest tipus d’habitatge, que es pot muntar en terrenys que ja pertanyen al Govern o als comuns, presenta nombrosos avantatges:

1. Cost molt baix: les cases modulars tenen un cost molt inferior al cost d’edificació tradicional o al cost de rehabilitació actual.

Això permetria al Govern adquirir-les a un cost baix i oferir així lloguers assequibles d’entre 300 i 400 euros mensuals.

2. Rendibilitat per a l’Estat: aquesta inversió, feta amb els diners públics, és a dir amb els diners de tots, no només alleugeriria les tensions sobre les arques públiques, sinó que es podria recuperar en un termini de deu anys gràcies als lloguers. Amb una vida útil estimada de 30 anys mínim per a aquest tipus de cases modulars, durant els 20 anys restants el Govern continuaria generant ingressos dels lloguers. Amb una rendibilitat superior al 7%.

3. Rapidesa en l’execució: la construcció modular permet reduir significativament els terminis. Amb les cases modulars estem parlant en mesos entre la construcció-transport i el lluirament i el muntatge. Seria un factor clau per abordar amb urgència les necessitats d’habitatge de les famílies treballadores, dels jubilats, de les famílies monoparentals i dels joves treballadors o joves emprenedors amb recursos econòmics baixos.

4. Qualitat de vida: a banda de l’estalvi econòmic, aquestes llars oferirien un espai maco, que està optimitzat, és funcional i també adaptat a les necessitats de les famílies, garantint una millor qualitat de vida. No oblidem que actualment, com hem pogut veure als mitjans de comunicació, alguns ciutadans nostres es veuen obligats de llogar una habitació a 300-400 € al mes i que no saben on viure, ja que els pocs pisos disponibles en el mercat de lloguer són caríssims! Molta demanda i poca oferta deguda a la pròrroga dels contractes de lloguer.

Andorra Endavant defensa que aquesta proposta és una inversió estratègica i sostenible que pot ajudar moltes famílies i sense incrementar els impostos. “No tenim temps per perdre amb solucions que requereixen anys per materialitzar-se. Les cases modulars són una resposta ràpida, econòmica i viable a un dels grans reptes socials del país.”

Amb aquest model, Andorra podria liderar un canvi significatiu a nivell de la problemàtica de l’habitatge, demostrant que l’eficiència i la innovació són eines clau per garantir el benestar de la ciutadania i una gestió pública responsable.