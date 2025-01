Europa: una gran oportunitat per als nostres joves

Creat: Actualitzat:

El filòsof i pedagog John Dewey afirmava que “l’educació no és una preparació per a la vida, és la vida mateixa”. Aquesta reflexió ens situa davant una veritat ineludible: l’educació és el fonament sobre el qual es construeix el progrés d’una societat. Des d’aquesta perspectiva, Europa esdevé una oportunitat única per als nostres joves i per al futur del país.

Amb l’acord d’associació, els estudiants andorrans podrien accedir a institucions educatives europees en condicions d’igualtat amb els seus homòlegs de la Unió. Això significaria no haver de pagar matrícules universitàries més elevades com a estudiants internacionals, sinó tenir accés a tarifes més ajustades segons les condicions de cada país. A més, es podrien beneficiar de programes de beques com Erasmus+ o Horizon Europe, que fomenten la mobilitat i la investigació. Amb l’acord es trencaria una barrera històrica que ha limitat l’accés dels nostres joves a experiències formatives i professionals de primer nivell.

És cert que participar en programes educatius europeus comportaria un cost per a Andorra, però seria un error interpretar-ho com una despesa sense retorn, tot al contrari: invertir en educació és la millor decisió que pot prendre qualsevol estat. Aquesta inversió en el futur dels nostres joves i en la qualitat de la seva formació també seria una inversió directa en el futur del país. Els recursos destinats avui a aquestes iniciatives tornarien multiplicats demà en forma de talent, innovació i creixement econòmic.

Un altre aspecte clau és el reconeixement més àgil i senzill de títols acadèmics obtinguts tant a Andorra com a Europa. Aquest fet eliminaria traves burocràtiques que, fins ara, han condicionat el futur acadèmic i professional de molts estudiants. A més, l’acord garanteix que els joves andorrans puguin fer pràctiques i treballar en qualsevol estat membre de la Unió amb les mateixes oportunitats que els ciutadans europeus, un pas de gegant per a la integració laboral i l’adquisició d’experiències internacionals.

La possibilitat d’accedir a programes europeus com Life o Creative Europe permetria desenvolupar iniciatives innovadores en l’àmbit de la digitalització, l’emprenedoria i les petites empreses. Aquestes eines són essencials per dinamitzar l’economia i oferir més oportunitats laborals al nostre jovent. A llarg termini, es consolidaria una economia més moderna i diversificada que garantiria una Andorra més sostenible, més inclusiva i més competitiva.

Ara bé, donar l’esquena a Europa tindria conseqüències significatives. Sense aquest marc, els estudiants continuarien afrontant limitacions en la mobilitat i el reconeixement acadèmic. Les matrícules universitàries en no pocs països de la UE seguirien sent més cares en molts casos, ja que els joves andorrans es continuarien considerant estudiants internacionals en lloc de comunitaris. Les oportunitats de pràctiques i treball a Europa es veurien restringides. En l’àmbit intern, Andorra es mantindria al marge dels programes europeus que impulsen la innovació i la sostenibilitat, dificultant i hipotecant el futur de les pròximes generacions.

Ens hauríem de preguntar quin preu pagaria Andorra per quedar al marge d’aquestes dinàmiques europees. Invertir en els nostres estudiants i en la seva capacitat d’accedir al millor que Europa ens pot oferir en termes d’educació, formació professional i ensenyament superior no és una opció, és una necessitat per garantir que el país es projecti al món amb força i confiança amb els nostres joves al capdavant. És hora que els nostres estudiants deixin de tenir traves i de sentir-se com ciutadans de tercera allí on es vulguin formar i residir.

Acceptar aquest repte significa dir que sí a una Andorra oberta, dinàmica i plena d’oportunitats, una Andorra que aspira a més i que sap que el futur es construeix amb visió i determinació ambiciosa. No ens podem jugar la formació dels nostres joves, perquè el futur d’Andorra són ells, i es mereixen que els oferim l’oportunitat de créixer i promocionar-se com a ciutadans europeus. No podem decidir sobre temes fonamentals allò que ells, ara, no poden decidir. No ens podem jugar el benestar de les generacions futures i no donar-los l’oportunitat que ens ofereix Europa.