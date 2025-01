Creat: Actualitzat:

A Projecte Vida hem presentat una nova campanya: Recuperem la llibertat?, una iniciativa que vol posar sobre la taula una reflexió essencial: som realment lliures en la nostra relació amb la tecnologia?

La imatge central de la campanya és d’una persona convertida en marioneta. Però aquí no són les cordes les que controlen els moviments, sinó un telèfon mòbil. Aquesta representació és més real del que ens agradaria admetre. Quants de nosaltres ens hem sentit lligats a aquest dispositiu que, a poc a poc i gairebé sense adonar-nos, ha començat a dictar una part de les nostres rutines, prioritats i fins i tot del nostre temps lliure?

El mòbil és, per a molts, el titellaire modern. Potser no cal pensar gaire per veure’ns reflectits en aquest missatge. Qui no ha desbloquejat la pantalla diverses vegades al dia sense cap motiu clar? Qui no ha interromput una conversa o un moment de connexió humana per revisar una notificació trivial? Cada vegada que cedim a aquesta compulsió, és com si les cordes invisibles que ens lliguen al mòbil es tibessin una mica més.

Llibertat o esclavitud digital?

La pregunta que plantegem a través d’aquesta campanya és tan simple com contundent: som realment lliures? I la resposta, encara que incòmoda, sovint és que no. Hem normalitzat estar pendents del mòbil fins al punt que oblidem ser presents en el que realment importa: les converses cara a cara, els moments en família o, senzillament, el plaer de viure en l’aquí i l’ara.

Però aquesta no és una crida a demonitzar la tecnologia. Lluny d’això, el que volem és recuperar la perspectiva. El mòbil és una eina increïble que ha transformat les nostres vides, però no pot convertir-se en el centre d’aquestes. El lema Recuperem la llibertat? és un crit d’atenció: una invitació a tallar les cordes invisibles i prendre el control conscient del nostre ús dels dispositius.

Prevenir per viure millor

Aquesta reflexió és especialment important per a les generacions més joves, que estan creixent en un món hiperconnectat. La prevenció no és només advertir dels perills de l’addicció digital, sinó també educar en hàbits saludables que integrin la tecnologia com un complement i no com un condicionant. Perquè, encara que sembli un problema individual, l’impacte és col·lectiu: les relacions s’erosionen, la productivitat es veu afectada i ens allunyem del sentit profund de viure.

Tallant les cordes

Recuperar la llibertat no serà fàcil, però és possible. Podem començar amb petits canvis: apagar el mòbil durant els àpats, deixar-lo en una altra habitació mentre dormim o establir hores concretes per revisar les xarxes socials. Aquestes accions senzilles poden ser el primer pas cap a un canvi més gran.

Tanmateix, més enllà dels canvis personals, necessitem un moviment cultural que prioritzi la connexió humana per sobre de la digital. Cada vegada que sentim l’impuls de revisar el mòbil, hauríem de preguntar-nos: ho faig perquè vull o perquè no puc evitar-ho? Aquesta és la clau.

Recuperar la llibertat no és una utopia, però requereix voluntat i acció. Estem preparats per tallar les cordes i tornar a ser els protagonistes de les nostres vides? Recuperem la llibertat. Ara és el moment.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport del ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, els comuns de les set parròquies i VSA Comunicació. Gràcies a tots per fer-ho realitat.