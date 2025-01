La llibertat de treballar sense traves

Creat: Actualitzat:

Fa poc sentia una entrevista a la ràdio d’un jove periodista i les dificultats que es troba per treballar a Espanya pel simple fet de ser andorrà. Les traves administratives existeixen, tot i tenir unes bones relacions bilaterals amb els països del nostre entorn, i és un fet que ens trobem quan volem exercir en un altre Estat.

En aquest article m’agradaria explicar a grans trets què és la lliure circulació de serveis, la qual ara no tenim i crec que és de vital importància per al futur del nostre país. Ho faré de manera global perquè és una temàtica molt extensa i altres companys i companyes del Partit Socialdemòcrata aniran explicant en articles futurs temes més concrets de la lliure circulació de serveis com, per exemple, les relacionades amb les telecomunicacions o els serveis financers, entre altres.

La lliure circulació de serveis, resumint, permet exercir una activitat econòmica en un altre estat de manera temporal o continuada. Això es tradueix en el fet que professionals del nostre país podran oferir els seus serveis o establir-se a altres països de la Unió Europea, així com que els professionals de països membres de la UE puguin fer-ho a Andorra. Per tant, s’eliminen les barreres legals i administratives que tenim actualment i que dificulten que puguem tenir aquesta llibertat, com comentàvem amb l’exemple anterior del periodista.

Amb això, podrem oferir els serveis de les nostres empreses sense haver de residir en el lloc o, si ho desitgem, establint el nostre negoci en un país de la UE. Les empreses europees que vulguin oferir els seus serveis a Andorra també podran fer-ho, però amb una diferència: si es volen instal·lar al nostre país, els professionals hauran d’obtenir un permís de residència i acollir-se a la quota establerta reglamentàriament. Com ara, vaja.

Amb la lliure circulació de serveis, la col·laboració i contractació transfronterera serà més senzilla perquè no hi haurà tantes dificultats a l’hora de fer aliances empresarials. A més, també ens donarà l’oportunitat de participar en concursos públics a tota la UE amb igualtat de condicions respecte a altres professionals europeus, sempre que complim amb els requisits i criteris dels plecs de bases dels concursos.

Com a exemple, m’agradaria recordar algunes de les preguntes que ens van arribar sobre la lliure circulació de serveis a la plataforma El PS respon, la qual encara està activa a www.psa.ad i on podeu deixar qualsevol dubte relacionat amb l’acord d’associació.

Quan estigui aprovat l’acord d’associació amb la UE, en virtut de la lliure circulació de serveis, podré contractar una assegurança a qualsevol país membre de la UE? Com sabeu, ara no és possible, però si l’acord s’aprova, ho serà. Tu, la teva família i empreses d’Andorra podreu contractar serveis de companyies d’assegurances de la UE. Això sí, sempre que aquestes s’hagin establert al Principat o bé tinguin llicència per donar serveis al nostre país. El sector de les assegurances tindrà un màxim de 15 anys per decidir la seva participació dins el mercat interior europeu. Això suposa haver de passar els procediments que marca la normativa europea sobre aquest sector i avaluacions. Un cop el sector formi part del mercat interior europeu les assegurances andorranes podran exercir i establir-se en altres països de la Unió Europea. Les que formen part de països membres de la UE podran venir a establir-se a Andorra així com oferir els seus serveis al Principat.

Una altra pregunta la formulava un/a estudiant, en aquest cas de medicina, qui volia saber si altres metges de tot Europa podran venir a treballar a Andorra. En aquest sentit, per a les forces polítiques que defensem l’acord, una de les línies vermelles que teníem clares és que s’havia de mantenir el sistema de quotes d’immigració. Ha costat, però ens ho han acceptat. Per tant, les quotes per regular els fluxos migratoris seguiran vigents, tot i ser una decisió que impacta directament en la lliure circulació de treballadors. De fet, a Andorra ja poden venir a treballar metges de tot Europa segons les condicions que estableix el departament d’Immigració. Ha d’estar col·legiat i disposar del títol B2 en llengua catalana (o bé té dos anys per poder obtenir-lo). Si a més es vol treballar en el sistema públic de salut es demana una acreditació emesa pel ministeri amb criteris addicionals. Sí, alguns professionals que vinguin a treballar a Andorra es trobaran amb una barrera natural en aquest sentit: l’idioma, però ser atès en català és un dret que ha de tenir la nostra ciutadania, ja que és la nostra llengua oficial.

I tot això, en quant de temps podrà ser una realitat? Doncs per a la prestació de serveis l’acord d’associació recull que tindrem tres anys després de la seva entrada en vigor per poder beneficiar-nos-en. És el marge de temps per tal que ens puguem adaptar al marc legislatiu actual, el qual ens ha de permetre que els professionals andorrans puguem treure el màxim profit de la lliure circulació de serveis.