Ara que ha passat Santa Cecília, patrona dels músics, voldria escriure algunes coses sobre la música i els músics.

De petita, tant jo com la meva família només escoltàvem cançons a Radio Andorra.

Algun pastor també tocava la flauta o el flabiol.

Per les festes un acordionista feia ballar el jovent. Pujava de la Seu. Per la festa major la quadrilla llogava una orquestra amb uns quants músics i de vegades una vocalista que cantava cançons de moda.

La Quadrilla avui dia encara organitza la festa major.

Més tard, ja hi va haver tocadiscos amb discos de vinil, després cassets, CD, i ara s’escolta música amb mòbil, internet, a plataformes musicals, etcètera.

A Canillo no hi ha hagut mai cap coral, quan a tots els altres pobles n’hi ha una o més.

1. Fa uns tres anys es va crear Canillo Band Tocant, un gran grup de persones de totes les edats, des de nens fins a gent gran; són uns 50. Toquen instruments de vent: saxo, trompeta, clarinet trombó, tuba, tambor...

Toquen, canten i ballen. Animen moltes celebracions: el Pare Noël, Reis, Sant Antoni, Carnaval, la fira i totes les festes dels veïnats quan és el seu patró.

2. El Sr. Landry Riba també ha creat un grup de músics que toquen tant a Andorra com a fora, també van als refugis. Ha tret diversos discs ell sol. L’últim el va presentar a l’auditori d’Ordino. El 13 de desembre el presentarà a l’església de Sant Serni de Canillo: The Meaning of Now.

3. Un altre concert és l’Esquella Músic, que es fa a la vall d’Incles durant el mes d’agost amb grupet d’aquí o de fora. Va ser per iniciativa de la comissió turisme del comú. Aquest any Joan Pau Cumellas va tocar amb l’harmònica (abans en deien Sonsonia), un instrument no gaire conegut i usat.

4. La Cambra Romànica és el plat fort de les celebracions musicals a Canillo.

Fa nou anys que es va crear. En els mesos de la tardor, octubre i novembre, actuen duos, trios, orquestres, mundialment coneguts durant set dissabtes musicals a les diverses esglésies de la parròquia, sempre plenes de gom a gom.

Citaré dos concerts d’aquest any:

2/11: Trio Élegie, un violoncel, un piano i la mezzosoprano Maria Soler, jove andorrana de 24 anys, una gran promesa.

23/11: L’ ONCA i la cèlebre violinista Ferran Sylva, com a directora, van interpretar Les quatre estacions de Vivaldi.

L’últim concert, el Duo Althea, amb piano i clarinet, va tocar música del segle XX.

Felicitem el Sr. Cerni Pol exconseller de comú de Canillo, que ha estat l’impulsor de les dos creacions musicals canillenques: la Banda i la Cambra Romànica. Gràcies, Cerni.

5. Finalment, no oblidarem la creació del conservatori, del Cor dels Petits Cantors, amb la directora, Catherine Metayer, que encara dirigeix una coral. La Coral Rocafort a Sant Julià amb Daniel Areny, un gran músic, l’Orfeó Andorrà i moltes altres corals a tot el país. I, darrerament, mossèn Pepe, rector de Sant Julià, amb la creació de Canolich Músic, que atreu molta joventut.

Gràcies a tots els que comparteixen aquest primer art que és la Música.

“La musique adoucit les moeurs”, dita francesa.