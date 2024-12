Gràcies per la vostra llum

Creat: Actualitzat:

En un món on sovint prevalen les notícies negatives, hi ha històries de persones que brillen amb força. Són els voluntaris, ànimes generoses que decideixen regalar el seu temps, la seva energia i el seu cor per fer del nostre món un lloc més humà.

A Cooperand, ONG andorrana que treballa per la infància en risc a Llatinoamèrica, som testimonis diaris d’aquesta llum que il·lumina les vides dels més vulnerables: els nens i nenes que han patit l’abandonament, la pobresa extrema i la manca d’oportunitats.

Els nostres voluntaris són molt més que col·laboradors: són mentors, amics, protectors i somiadors.

Són persones que han decidit formar-se, preparar-se i viatjar fins a països llunyans per fer una diferència tangible. Amb amor i dedicació, treballen sobre el terreny, en comunitats on l’esperança és un recurs escàs, però necessari. Amb cada somriure que dibuixen en un nen, amb cada abraçada i cada paraula d’ànim, els nostres voluntaris construeixen ponts entre mons, oferint a aquests infants una segona oportunitat de creure en un futur millor.

Gràcies a vosaltres, els nens tornen a somiar. Els veiem aprendre, jugar, créixer i descobrir que hi ha persones que els estimen, que els valoren i que els donen la dignitat que mereixen. Això no seria possible sense la vostra presència, sense el vostre esforç silenciós però immens.

Sovint, el treball del voluntariat passa desapercebut. Poques vegades es reconeix la força que implica deixar la comoditat de casa, la família i els amics, per submergir-se en una realitat dura i complexa. Però aquí, des de Cooperand, volem alçar la veu per dir-vos: gràcies. Gràcies per la vostra valentia, pel vostre compromís i per demostrar que, en aquest món, el bé encara existeix i es multiplica amb gestos senzills.

Vosaltres sou la raó per la qual podem continuar la nostra missió. Sou el motor que impulsa la nostra tasca i el cor que batega dins de cada projecte. Gràcies per donar-nos la certesa que junts podem fer front a l’abandonament, la desesperança i la desigualtat.

A vosaltres, voluntaris de Cooperand, us dediquem aquestes paraules plenes de gratitud. Que sapigueu que la vostra petjada al cor de tants nens i nenes és eterna. Vosaltres sou els veritables agents del canvi. Gràcies per ser-hi, per no rendir-vos i per creure que un món millor comença amb un gest de bondat.

Gràcies, estimats voluntaris i voluntàries, per ser la llum en la foscor i l’esperança enmig de l’adversitat. Amb cada gest, cada paraula i cada moment que dediqueu als altres, ens recordeu el veritable significat de l’amor i la solidaritat.

El vostre temps, la vostra energia i, sobretot, el vostre cor són un regal incalculable per a aquells que més ho necessiten.

Gràcies per posar l’ànima en tot el que feu, per fer que el món sigui més humà i per inspirar-nos amb la vostra força i generositat.

El vostre amor infinit transforma vides, i el vostre exemple quedarà gravat per sempre en el cor de tots nosaltres. Gràcies per ser-hi i per fer del món un lloc millor.