I tu, actues amb la ment o amb el cor?

Corren temps convulsos i de confusió. El moment geopolític i social que viu la humanitat omple d’incertersa moltes respostes a preguntes que com a éssers humans ens demanem cada dia.

Però la realitat és que la vida continua amb el seu dia a dia i és un valor que mereix ser viscut amb la millor de les disposicions.

Entren aquí factors que, a parer meu, ens poden ajudar d’una manera pràctica a integrar els canvis que ens afecten com a individus i com a ens col·lectius que som.

L’emergència i auge públic de les teràpies holístiques és un d’aquests factors.

I és que estem comprovant empíricament que la metafísica està donant respostes allà on la ciència encara no arriba o, si més no, va tard.

Mètodes que fa mil·lennis que s’apliquen, com ara les tècniques energètiques, contrasten amb els relativament recents estudis que relacionen, de manera específica, la neurobiologia amb la meditació (Sara Lazar, Universitat de Harvard).

Aquest només és un exemple, sense comptar l’ínfima proporció d’estudis científics que trobem amb referència a les dones i els seus estats hormonals, físics i psicològics.

D’altra banda, el mètode científic s’ha demostrat fiable en la resolució de la major part de malalties convencionals.

És aquí on les teràpies alternatives prenen protagonisme com a complement i en acció conjunta amb les primeres, per tal de donar resposta i una sanació global i duradora que satisfaci totalment el pacient.

Ens ensenyaren a la facultat de medicina que el tractament ha d’estar orientat a les persones i no pas als òrgans. Aquesta visió total no pot ser d’una altra manera que integrativa.

Per concloure, crec que ha arribat el moment de tractar globalment les persones sense tancar-nos a cap tècnica de sanació personal i del seu entorn.

Així, disciplines i àmbits com ara la meditació, el mindfulness, les barres d’accés, el reiki, la canalització, l’oració, l’astrologia, el treball de l’arbre genealògic i moltes altres ens poden aportar solucions en un nou paradigma propi del segle XXI.