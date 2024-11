Deixem les vaques en pau

Creat: Actualitzat:

He llegit un document recent d’RTVE sobre les emissions de metà i la seva relació amb les vaques. Ara, els experts han decidit que canviar la dieta de les vaques és la solució màgica per al canvi climàtic. Clar, perquè és completament lògic culpar les vaques per un problema que nosaltres mateixos hem creat, oi?

Les pobres vaques han patit més que un personatge de Black Mirror. Confinades en espais reduïts, explotades per la seva llet i carn, separades dels seus vedells al néixer... i la cirereta del pastís? Ara els canviarem la dieta. Per què no? Sembla que ja no sabem què més fer amb elles.

A les granges industrials les vaques són sovint mantingudes en condicions deplorables. Passant gairebé tota la vida en espais reduïts i sense accés a pastures. A més, les pràctiques industrials de munyir i criar poden provocar malalties greus com la tuberculosi bovina i la mastitis, que causa una inflamació dolorosa de les glàndules mamàries. Sens dubte, per no parlar del còctel d’antibiòtics que reben per mantenir-les sanes. Així que la pròxima vegada que tinguis un refredat, pren llet de vaca, ja que mai se sap quina sorpresa farmacèutica hi podries trobar!

I per acabar-ho de rematar, ara haurem de convertir-nos en experts a llegir etiquetes de llet. Estarem buscant si la llet porta lactosa, si no en porta, si té additius o canvis alimentaris fets per reduir emissions de metà. És a dir, al supermercat ja no tan sols mirarem la data de caducitat, sinó que tindrem una petita classe de química cada vegada que agafem un bric de llet. Potser acabarem necessitant una app de mòbil per entendre tot el que hi diu.

Però, seriosament, no seria millor que nosaltres canviéssim els nostres hàbits alimentaris? Una mica de verdura mai ha fet mal a ningú. Potser els ramaders podrien convertir-se en agricultors, cultivant aliments que ens beneficiïn tant a nosaltres com al planeta. Imagineu un món on els ramaders es converteixen en herois sostenibles, cultivant camps de verdures que ens ompliran els plats i ens salvaran els pulmons. Acomiadar-nos de la destrucció de l’Amazones mentre donem la benvinguda a una economia verda, tan verda com el bròquil ecològic del mercat!

És irònic com les vaques, que només volen pastar tranquil·les, han esdevingut el centre del nostre dilema mediambiental. Hem de deixar de culpar-les per tot. És hora de ser una mica més introspectius i acceptar la responsabilitat de les nostres accions. La indústria alimentària està plena de contradiccions. Parlem d’ètica i sostenibilitat mentre seguim explotant animals i el medi ambient. Les vaques no han demanat ser el centre d’aquesta problemàtica. És injust seguir manipulant-les i culpabilitzar-les pels nostres errors.

Recordem que no tot es tracta de la pela. El canvi climàtic el tenim a sobre i no podem seguir mirant cap a una altra banda, culpant les vaques per problemes que nosaltres hem creat.

Això és senzillament un ultimàtum al nostre estil de vida. Hem de deixar de comportar-nos com un elefant en una botiga de porcellana i començar a ser més considerats amb el nostre planeta. Les associacions de protecció d’animals i medi ambient ens estan donant una bona estirada d’orelles: podem viure de manera més respectuosa i sostenible. Fins i tot els ramaders hi estan d’acord! Així que, ajustem una mica els nostres hàbits alimentaris, donem un descans a les pobres vaques i fem que el nostre món sigui més verd. Deixar les vaques en pau no tan sols és bo per a elles, sinó que també és crucial per a la nostra pròpia supervivència. Plantem les llavors per a un futur millor. I qui ho sap, potser les vaques fins i tot ens donaran les gràcies, si no estan massa ocupades pastant feliçment!